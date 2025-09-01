Войната в Украйна:

Хутите погребаха редица министри, убити от Израел, и обещаха отмъщение

Хиляди хора присъстваха на погребението на 12 висши фигури от правителството на йеменските бунтовници хути, включително на техния министър-председател. Всички те загинаха в резултат на израелска атака срещу най-голямата джамия в столицата на Йемен - Сана. Нападението миналия четвъртък уби висши длъжностни лица и засегна голям брой хора, събрали се да гледат телевизионни речи, записани от лидера на хутите Абдул Малик ал-Хути.

Скърбящите крещяха лозунга на хутите: "Аллах е велик, смърт за Америка, смърт за Израел, проклятие за евреите, победа за исляма", предаде Reuters.

Хутите обещаха отмъщение

Междувременно Мохамед Мифтах, който сега е де факто глава на правителството, обеща да отмъсти и да предприеме решителни действия срещу шпионите във вътрешната сигурност.

"Ние се изправяме срещу най-силната разузнавателна империя в света, която има за цел правителствата – всички ционистки структури от американското управление, ционистките структури, ционистките араби и шпионите в Йемен", заяви Мифтах пред тълпата от скърбящи в джамията "Ал Салех".

Той стана временно изпълняващ длъжността глава на правителството на бунтовниците хути, които са мощно подкрепяни от Иран и са част от т.нар. Ос на съпротивата, ръководена от Техеран. Това е съюз на иранските пълномощници в Близкия изток като "Хизбула" в Ливан, проиранските милиции в Ирак и др.

Кои служители на хутите загинаха?

В събота официално бе обявена смъртта на премиера на хутите Ахмад Галеб ал-Рахви, като още преди това Израел съобщи, че го е ликвидирал. Ал-Рахви обаче не е част от вътрешния кръг на властта. Мифтах преди това беше негов заместник.

Останалите убити са:

  • секретарят на правителството
  • началникът на кабинета на министър-председателя
  • министърът на икономиката и промишлеността
  • министърът на външните работи
  • министърът на земеделието и околната среда
  • министърът на туризма и културата
  • министърът на младежта и спорта
  • министърът на социалното благосъстояние и труда
  • министърът на правосъдието
  • министърът на електроенергията, енергетиката и водите
  • министърът на информацията.

Съдбата на влиятелния министър на отбраната на хутите Мохамед ал-Атифи, който ръководи ракетната бригада, остава неясна, тъй като той не се е появявал от момента на атаката.

Задържани са служители на ООН

При нападение над офиса на ООН в Сана в неделя са били задържани 11 служители на Организацията на обединените нации. Хутите не посочиха причината за атаката, но в миналото са задържали редица йеменски служители в ООН и други хуманитарни организации по подозрение в шпионаж.

Димитър Радев
