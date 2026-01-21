И Нетаняху прие поканата на Тръмп да участва в Съвета за мир

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обяви днес, че се е съгласил да се присъедини към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Новината бе огласена от канцеларията на премиера, след като първоначално Израел заяви, че съставянето на изпълнителния орган на Съвета в Ивицата Газа не отговаря на интересите на Израел, информира Асошиейтед прес.

Съветът за мир, оглавен от Тръмп, първоначално бе замислен да включва малка група световни лидери, които да наблюдават прилагането на плана за спиране на огъня в Газа. Амбициите на администрацията на Тръмп обаче прераснаха в по-разтеглива концепция, като Тръмп отправи покани към десетки страни и намекна, че съветът скоро може да посредничи в глобални конфликти, наподобявайки Съвета за сигурност на ООН.

Повече подробности се очаква да станат известни при очакваното утре участие на Тръмп в дискусия за Съвета на мира в рамките на годишната среща на Световния икономически форум в швейцарския зимен курорт Давос.

