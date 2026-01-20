Хладно и мълчаливо. Защо Путин не се зарадва на поканата на Тръмп за Съвета за мир (ВИДЕА)

Американският президент Доналд Тръмп потвърди поканата си към руския диктатор Владимир Путин Русия да стане член на Съвета за мир по време на брифинг. Говорителят на Путин Дмитрий Песков уточни, че Москва в момента „изучава всички подробности на това предложение“ и „се надява да се свърже с американската страна, за да изясни всички нюанси“. По-късно Кремъл обяви, че Путин е провел среща с постоянните членове на Съвета за сигурност в понеделник следобед, където е обсъдил участието на Русия „в изграждането на многополюсен свят“. Не последваха други коментари от руски официални лица.

Пропаганда

Новината за поканата на Русия в „Съвета за мир“ също остана почти незабелязана по федералните телевизионни канали. Вечерните новинарски емисии по Първи канал и Русия 1 в понеделник само накратко цитираха изявлението на Песков. Предаванията с „Вечер с Владимир Соловьов“ и „60 минути“ последваха примера им. Каналите се фокусираха предимно върху ситуацията около Гренландия. Във вторник сутринта, 20 януари 2026 г. новинарските емисии напълно игнорираха поканата на Русия.

Значение за Русия

Предложението за участие в Съвета за мир може да показва желанието на Тръмп да поддържа топли отношения с Путин, въпреки липсата на напредък по отношение на Украйна, пише Financial Times. Прокремълският политолог Сергей Марков нарече поканата на Путин за Съвета за мир „оглушителен шамар в лицето от Тръмп към Европа“.

В коментар за Bloomberg европейски служител нарече този ход фарс в светлината на продължаващото нахлуване на Путин в Украйна и заяви, че не се съмнява, че руският лидер с радост ще го приеме.

Съдейки по думите на Песков, на Москва се предлага същият статут като на други страни, което не се вписва добре в самопредставата на Москва като велика сила. Беларус, например, получи поканата едновременно с Русия, а Кремъл я превърна в послушен сателит. А президентите на Казахстан Касим-Жомарт Токаев и Узбекистан Шавкат Мирзийоев вече приеха поканата, уточнява телеграм-каналът Агенство.

Западните страни, които също получиха покани не бързат да отговорят. Франция възнамерява да отхвърли предложението, след което Тръмп заплаш Париж с 200% мита върху вино и шампанско.

В частни разговори висши европейски служители изразиха недоволство, че предложението на Тръмп изглежда като явен опит на Тръмп да създаде конкурент или заместник на ООН.

