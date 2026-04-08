08 април 2026, 12:16 часа 369 прочитания 0 коментара
Има ли наистина примирие в Иран? Взривове на два острова, включително във важна рафинерия

Има ли наистина прекратяване на огъня в Иран след договорката за двуседмично спиране на обстрелите между Техеран, от една страна, и Израел и САЩ, от друга? В сряда, 8 април, са били регистрирани няколко експлозии в нефтопреработвателния завод на иранския остров Лаван, т.е. след като влезе в сила примирието, съобщава полуофициалната иранска информационна агенция Mehr. Причината за взривовете не е ясна към момента, се посочва в съобщението.

Според специализираната платформа De Re Militari най-малко четири въздушни удара са поразили нефтопреработвателния завод „Лаван“ на едноименния остров в Персийския залив, част от провинция Хормозган. В момента има информация, че горят най-малко два резервоара, а персоналът на обекта е евакуиран.

Рафинерията в Лаван е ключов ирански нефтопреработвателен комплекс, специализиран в преработката на суров нефт от морски находища в продукти като бензин, реактивно гориво и дизел. Като дъщерно дружество на Националната иранска нефтена компания, то играе стратегическа роля в производството на висококачествено гориво, като е претърпяло значителни модернизации за съответствие със стандартите „Евро IV“ и "Евро V", и поддържа висок капацитет за производство на бензин и газьол.

Взривове на остров Сири

В сряда беше съобщено и за експлозии на остров Сири, също в Персийския залив, като причината за тях още не е ясна, съобщиха иранските държавни медии.

Иранските въоръжени сили предупредиха, че всяко нарушение на примирието ще доведе до „повод за съжаление“.

Димитър Радев
Иран примирие петролна рафинерия ирански петрол война Иран
