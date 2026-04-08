Още 40 хиляди европейци ще пътуват безплатно из ЕС

Още 40 хиляди млади европейци, родени между 1 юли 2007 г. и 30 юни 2008 г., ще получат възможност да пътуват с влак безплатно, за да опознаят ЕС, съобщи днес Европейската комисия. Желаещите могат да кандидатстват до 22 април.

Избраните ще могат да пътуват от 1 юли тази година до 30 септември 2026 г. Поканата важи включително за младежи от Исландия, Лихтенщайн, Северна Македония, Норвегия, Сърбия и Турция. Младежите ще получат също намаления за обществения транспорт, при посещения на културни институции, за настаняване, храна и спортни дейности, предаде БТА.

Програмата предоставя на участниците с увреждания, здравословни проблеми или с нисък социално-икономически статус допълнителна подкрепа. Това може да включва възможността за пътуване с придружител или достъп до допълнително финансиране.

Европейската програма за младежки пътувания започна през 2018 г. и досега от нея са се възползвали 431 931 участници, при над 1,9 милиона кандидатствали. От тях 72% са заявили, че за първи път са пътували с влак извън държавата, в която пребивават. Над две трети са казали, че не биха могли да финансират подобно пътуване без европейската подкрепа, се посочва в съобщението.

