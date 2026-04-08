Тръмп: "Това може да бъде Златният век на Близкия изток"

08 април 2026, 9:23 часа 513 прочитания 0 коментара
"Голям ден за световния мир! Иран иска това да се случи, стига им толкова! Същото важи и за всички останали!". Това написа американският президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social часове след като Вашингтон и Техеран обявиха двуседмично примирие. Очакват се преговори за дълготраен мир с посредник Пакистан. От иранска страна обявиха, че за периода от две седмици ще осигурят безопасно преминаване през Ормузкия проток.

Смята се, че такси за преминаване през протока за тези 14 дни примирие ще събират както Иран, така и Оман. Техеран ще ползва парите за възстановяване, но не е ясно за какво ще харчи средствата Оман.

САЩ ще съдействат за трафика в Ормузкия проток, "ще се спечелят големи пари"

"Съединените американски щати ще съдействат за регулирането на трафика в Ормузкия проток. Ще има много положителни действия! Ще се спечелят големи пари. Иран може да започне процеса на възстановяване. Ще се заредим с всякакви видове провизии и просто "ще си висим наоколо", за да се уверим, че всичко върви добре", написа Тръмп.

"Уверен съм, че ще бъде така. Точно каквото преживяват САЩ - това може да бъде Златният век на Близкия изток!!!", твърди републиканецът, пренебрегвайки влошената икономическа ситуация у дома и недоволството на милиони американци от покачващите се цени.

Тръмп смята, че Китай се е намесил

Доналд Тръмп отделно заяви пред AFP, че според него Китай е убедил Иран да седне на масата за преговори.

Той определи временното примирие с Техеран като „пълна и абсолютна победа“, като заяви, че въпросът с урана на Ислямската република, който - обогатен до 90% - може да се използва за ядрено оръжие, ще бъде „напълно решен“. „На сто процента. Няма никакво съмнение“, каза президентът на САЩ, като добави, че в противен случай не би имало какк да се съгласи на примирие.

Димитър Радев Отговорен редактор
