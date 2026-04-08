Само 2% от румънците ще пътуват в чужбина за Великден

Тази година повечето румънци или 76,2% ще посрещнат Великден у дома, показва проучване на социологическата агенция ИНСКОП, цитирано от местните медии. Близо десет процента ще отидат при роднини или приятели, 2,5 на сто са планирали почивка в страната, 1,8% ще бъдат на почивка в чужбина, 3,7 на сто все още не са решили, 6 процента казват, че няма да правят нищо специално, а 0,2 на сто не знаят.

За 73,4 процента от анкетираните Великден е предимно религиозен празник, 12,1 на сто го възприемат като семеен празник, 6,9 процента – като културна традиция, 5,4 на сто – като търговски празник, 0,9 процента – като свободен период от годината, 0,4 на сто споменават нещо друго, а 0,9 процента не знаят.

Почти три четвърти от румънците или 75,6 процента планират да отидат на великденска служба тази година, 21,7 на сто няма да го направят, 2,7 процента не знаят или не отговарят.

Проучването е проведено в периода 1-7 април тази година сред 1100 участници, интервюирани по телефона. Допустимата статистическа грешка е +/- 3,1 процента, а степента на надеждност – 95 процента.

