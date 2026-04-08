С Иран Доналд Тръмп стана Доналд Дък: Подигравка от хардлайнер в кръга на Нетаняху

08 април 2026, 11:33 часа 527 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
С Иран Доналд Тръмп стана Доналд Дък: Подигравка от хардлайнер в кръга на Нетаняху

"Доналд, излезе като патица" - такова послание отправи в социалната мрежа "Х" Цвика Фогел, председател на комисията по национална сигурност в Кнесета (израелския парламент). Алюзията на английски език е красноречива - препратка към Доналд Дък, прочутия анимационен герой на Уолт Дисни:

Фогел е служил като военен пилот в израелската армия и има чин бригаден генерал, уволнил се е като такъв от Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ). Той е един от най-твърдите хардлайнери като политически линии в Израел - защитава позиция буквално за етническо прочистване на Ивицата Газа от палестинците. Логично, Догел е член на крайнодясната израелска партия "Оцма Йехудит" ("Еврейска мощ"), ръководена от скандалния израелски министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.

Не само хардлайнерите при Нетаняху критикуват развръзката (засега) на войната в Иран. Лидерът на опозицията Яир Лапид погледна от друг ъгъл - Израел не е участвал в договарянето на рамките за бъдещи мирни преговори. Нетаняху се провали - политически и стратегически. Той не постигна нито една цел, която си постави, категоричен е Лапид и определя случилото се като катастрофа, каквато никога не е имало в историята на Израел.

Сега има примирие - но и ОАЕ, и Катар официално обявиха, че след обявяването му са сваляли ирански балистични ракети, насочени към цели в двете арабски държави. Обстрел и то изглежда с ракети с касетъчни боеприпаси имаше и срещу Централен Израел:

А междувременно Тръмп пак публикува в социалната си мрежа Truth Social - и то пише в стил, който предполага, че примирието реално е бъдещ мир, надувайки дитирамби за "златен век": "Иран иска това да се случи, писна им! Същото важи и за всички останали! Съединените американски щати ще помогнат за Ормузкия проток. Ще има много позитивни действия! Ще се спечелят много пари. Иран може да започне процеса на възстановяване. Ще се заредим с всякакви доставки и просто ще "мотаем наоколо", за да се уверим, че всичко ще върви добре. Уверен съм, че ще стане така" - ОЩЕ: Още: Тръмп: "Това може да бъде Златният век на Близкия изток"

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
