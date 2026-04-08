С Иран Доналд Тръмп стана Доналд Дък: Подигравка от хардлайнер в кръга на Нетаняху

"Доналд, излезе като патица" - такова послание отправи в социалната мрежа "Х" Цвика Фогел, председател на комисията по национална сигурност в Кнесета (израелския парламент). Алюзията на английски език е красноречива - препратка към Доналд Дък, прочутия анимационен герой на Уолт Дисни:
Chairman of Knesset National Security Committee Tzvika Foghel mocks Trump:— Clash Report (@clashreport) April 8, 2026
Donald, you came out looking like a duck! pic.twitter.com/6XlMblgbjI
Фогел е служил като военен пилот в израелската армия и има чин бригаден генерал, уволнил се е като такъв от Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ). Той е един от най-твърдите хардлайнери като политически линии в Израел - защитава позиция буквално за етническо прочистване на Ивицата Газа от палестинците. Логично, Догел е член на крайнодясната израелска партия "Оцма Йехудит" ("Еврейска мощ"), ръководена от скандалния израелски министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.
Не само хардлайнерите при Нетаняху критикуват развръзката (засега) на войната в Иран. Лидерът на опозицията Яир Лапид погледна от друг ъгъл - Израел не е участвал в договарянето на рамките за бъдещи мирни преговори. Нетаняху се провали - политически и стратегически. Той не постигна нито една цел, която си постави, категоричен е Лапид и определя случилото се като катастрофа, каквато никога не е имало в историята на Израел.
Israeli main opposition leader Yair Lapid:— Clash Report (@clashreport) April 8, 2026
There has never been such a political disaster in all of our history.
Israel wasn’t even at the table when decisions were made about the core of our national security.
Netanyahu failed politically, failed strategically, and did not… pic.twitter.com/eTaUaG3LSH
Сега има примирие - но и ОАЕ, и Катар официално обявиха, че след обявяването му са сваляли ирански балистични ракети, насочени към цели в двете арабски държави. Обстрел и то изглежда с ракети с касетъчни боеприпаси имаше и срещу Централен Израел:
Both the United Arab Emirates and Qatar have stated that they have dealt with Iranian waves of ballistic missiles and drones since the ceasefire went into effect. pic.twitter.com/DOiv3MfiJz— OSINTdefender (@sentdefender) April 8, 2026
Cluster munitions from an Iranian medium-range ballistic missile seen raining down earlier over Central Israel, despite the announced two-week ceasefire between Israel, Iran, and the United States. pic.twitter.com/tQWVGGzOyX— OSINTdefender (@sentdefender) April 8, 2026
А междувременно Тръмп пак публикува в социалната си мрежа Truth Social - и то пише в стил, който предполага, че примирието реално е бъдещ мир, надувайки дитирамби за "златен век": "Иран иска това да се случи, писна им! Същото важи и за всички останали! Съединените американски щати ще помогнат за Ормузкия проток. Ще има много позитивни действия! Ще се спечелят много пари. Иран може да започне процеса на възстановяване. Ще се заредим с всякакви доставки и просто ще "мотаем наоколо", за да се уверим, че всичко ще върви добре. Уверен съм, че ще стане така" - ОЩЕ: Още: Тръмп: "Това може да бъде Златният век на Близкия изток"
Trump:— Clash Report (@clashreport) April 8, 2026
A big day for World Peace! Iran wants it to happen, they’ve had enough! Likewise, so has everyone else!
The United States of America will be helping with the traffic buildup in the Strait of Hormuz. There will be lots of positive action! Big money will be made.
Iran… pic.twitter.com/nOJp9aprlR