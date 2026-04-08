08 април 2026, 10:57 часа 262 прочитания 0 коментара
Израелската опозиция: Никога в цялата ни история не сме преживявали такава политическа катастрофа

Лидерът на израелската опозиция Яир Лапид остро разкритикува обявеното примирие между САЩ и Иран. Той го определи като стратегически провал за премиера Бенямин Нетаняху, предаде Франс прес. Лапид обвини Нетаняху, че не е успял да постигне целите на страната във войната срещу Иран.

"Никога в цялата ни история не сме преживявали такава политическа катастрофа", написа Яир Лапид в социалната мрежа "Екс". 

Според него Израел дори не е бил част от консултациите при вземането на решение относно собствената си национална сигурност. 

"Армията постигна всичко, което бе поискано от нея, а населението показа забележителна устойчивост. Нетаняху обаче се провали политически и стратегически и не успя да постигне нито една от целите, които си беше поставил", посочи Лапид.

Елена Страхилова Отговорен редактор
