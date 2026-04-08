След успеха срещу Реал Мадрид: Везенков идва в София като лидер в Европа

Олимпиакос записа убедителен успех срещу Реал Мадрид със 102:88 в двубой от Евролигата. Българската звезда Александър Везенков изигра ключова роля за победата, завършвайки с 26 точки и 9 борби.В следващия кръг "червено-белите" гостуват в София на Апоел Тел Ави, преди да приключат редовния сезон с мач срещу Емпорио Армани Милано.

Гръцкият тим наложи темпо още в началото и си осигури солиден аванс от 15 точки в първата четвърт. Испанците отвърнаха във втората с впечатляваща серия от 14:4 и дори излязоха напред, но до почивката домакините отново поеха контрола и водеха с 49:42.

В третата част Везенков, заедно с Тайлър Дорси, който реализира шест тройки, помогнаха на Олимпиакос да увеличи преднината си до 72:57. В заключителната четвърт Реал направи опит за обрат, но домакините запазиха самообладание и контролираха развоя до последната минута.

С този успех Олимпиакос затвърди първото си място в класирането с баланс 24-12, докато след загубата Реал Мадрид се смъкна до петата позиция с актив от 22 победи и 14 поражения.

