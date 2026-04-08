Спорт:

Откриха ново голямо газово находище в Средиземно море

08 април 2026, 12:41 часа 249 прочитания 0 коментара
Снимка:
Ново находише с природен газ край египетския средиземноморски бряг откри италианският енергиен гигант Eni. Очаква се от находището да бъдат добити около 56 млрд. куб. м синьо гориво, съобщи в. “Ал Ахрам”, позовавайки се на изявление на компанията.

Проучванията сочат, че новоизградената сондажна платформа Denise W-1 ще произвежда и около 130 000 барела кондензат дневно. Кладенецът се намира на 70 километра навътре в морето на дълбочина 95 метра и на по-малко от 10 километра от съществуваща инфраструктура, което осигурява оперативна и развойна ефективност.

Оператор на договора за разработване на находището "Денис" е Eni и притежава 50% от концесията, а британската British Petroleum - BP държи останалите 50%.

Откритието идва в момент на нарастващото търсене на енергия в Египет. Страната се стреми да увеличи вътрешното производство, да осигури по-големи количества втечнен природен газ (LNG) и да се приспособи към нарушените вериги на доставки и поскъпването на енергоносителите, заради войната на САЩ и Израел с Иран.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: Getty Images

Добра новина за Египет

Местният добив на Египет е почти 116 милиона кубически метра на ден, но търсенето е по-високо.

Наскоро правителството повиши цените на горивата и газа с между 14 и 30%. Въведени бяха и мерки за спестяване на електричество, включително ограничено работното време до 21 часа за магазините и заведенията, намаляване на уличното осветление и дистанционна работа един ден в седмицата.

Преди дни Експортно-импортната банка на САЩ (EXIM) одобри застраховане на кредити за над 2 млрд. долара, за да улесни износа на втечнен природен газ от САЩ към Египет, който се очаква да пристигне през 2026 и 2027 г., предаде БТА.

Седмица по-рано държавният Египетски холдинг за природен газ (EGAS) подписа споразумение за 500 млн. долара с международната компания Arcius за разработването на газовото находище Harmattan в Средиземно море.

Eni, която има 40% дял в производството на природен газ в Египет, планира да инвестира около 8 млрд. долара в страната през следващите 5 години.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Природен газ Египет находище
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес