"Мразя ги тези работи": Борисов не е доволен да се говори за нечестни избори в Брюксел (ВИДЕО)

"Не може обаче да ни радва това, че в Брюксел се говори как в България са нечестни изборите, как има хибридни атаки и румънски сценарий. В една такава ситуация всеки, който загуби изборите, ще каже: "Ами те не бяха честни."В момента това е битката на либералите с прогресивните", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на предизборна среща в Обзор и посочи, че това ще има посрледствия за държавата. Повод за думите му бяха твърденията на Румен Радев, че служебното правителство е изпратило искане до Брюксел да ни се окаже "помощ", да се следи за "външни хибридни атаки" и да се помисли как да бъдат профилактирани нашите избори.

В тази връзка Борисов заяви, че си знае бившите партньори от сглобката, но за Румен Радев това е голяма изненада.

Лидерът на ГЕРБ разкритикува служебното правителство, че е изпуснало цените на горивата, но и с това са свикнали. "Дойде ли правителство на ПП-ДБ, горивото поскъпва с 50%", смята още Борисов. Той е щастлив от двуседмичното примирие и изрази надежда за по-траен мир.

"Днес е един много щастлив ден за света", добави още Борисов.

Кампанията

Борисов е на мнение, че другите партии са си наговорили обиди и са обиждали и ГЕРБ.

"В един момент може там, където си плюл да се наложи да лижеш, а ние не го обичаме този процес. По-добре си дръж езика зад зъбите. Не си го прави свой враг", заяви Борисов.

Референдумът в Обзор

Борисов повдигна въпроса и за референдума в Обзор, с който хората гласуваха да се отделят от Несебър като отделна община, но Радев не подписа указа.

Той изрази надежда Илияна Йотова да чуе за тази несправедливост от 4 години.

"Всички само за референдуми вече говорят, а тук минал референдумът, просто трябва една секретарка да й бутне листчето и да сложи едно подписче. Толкова просто, дано намери време", заяви Борисов.

Инфраструктура, саниране и туризъм в Обзор

Борисов заяви, че магистрала "Черна море" е задвижена. "Надявам се, че сега на макс продължават да работят, защото от Малко Търново, Бургас, Варна за Румъния и Украйна този Вертикален коридор е важен. Това ще бъде платена магистрала, тол системата ще изплаща. Дотогава този прекрасен панорамен път ще си остане панорамен, а транзита ще си отиде на магистралата", заяви още Борисов.

Водачът на листата на ГЕРБ-СДС във 2-ри МИР Бургас Жечо Станков посочи, че Обзор и целият регион е изцяло насочен към туризма. "Сезонът започва по-рано, когато румънците почват с големите колони да идват насам. Колкото повече им улесним достъпа до Обзор и Бургас, толкова повече туристи ще имаме", заяви Станков.

Той обясни, че като свърши летният сезон в Обзор остават само местните хора и трябва да се помисли за тях. Ето защо Станков обърна внимание на програмата за саниране на многофамилните жилищни блокове. "Такива обаче в Обзор няма или ако има са много мъничко и ми бе възложено от г-н Борисов да разработя програма, която да е насочена за общини, както е в Несебър, Обзор", каза Станков. Идеята е тази програма да насочва пари за саниране на еднофамилни къщи.