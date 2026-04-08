„Златно сърце на годината“ за 2025 г. бе присъдено на д-р Горан Сарафилоски

Наградата е доказателство, че истинската стойност на един лекар не се измерва само със знанията и уменията му, но и с неговото човешко отношение към хората, които лекува.

На тържествена церемония вчера в Плевен бяха представени номинираните лекари от ,Сърце и Мозък’ Плевен и Бургас, получили най-много благодарствени писма, положителни отзиви и благодарност от пациентите през календарната 2025 г.

Сред тях са: проф. Иван Димитров, нервни болести Бургас; доц. Димитър Харитонов, неврохирургия Плевен и Бургас; д-р Георги Димитров, ортопедия Плевен; д-р Величка Симеонова, гастроентерология Плевен; д-р Петър Узов, кардиохирургия Бургас; д-р Иван Чулков, гастроентерология Бургас; д-р Александър Любенов, обща и онкологична гинекология Плевен; д-р Васил Попов, урология Бургас; д-р Петър Илиев, кардиология Бургас; д-р Атанас Александров, обща и онкологична гинекология Плевен и д-р Шенай Садък, кардиология Бургас.

Съревнованието беше изключително оспорвано и разликата между гласовете на пациентите за номинираните лекари и победителя беше минимална. Резултатът е генериран от стотици благодарствени писма и положителни отзиви на пациенти и техните семейства в анкети, интернет и социалните мрежи. Това признание е висока оценка за професионализъм, но най-вече за безусловна отдаденост към пациентите, сърцато отношение, внимание и грижа.

Основателят на Българския Кардиологичен Институт и първи Председател на Съвета на директорите, г-н Тихомир Каменов връчва наградата на д-р Горан Сарафилоски под аплодисментите на административния директор д-р Ембие Азис.

Много усмивки, подкрепа и гордост излъчваха поканените официални гости и колеги по време на церемонията. „Всички номинирани лекари са пример за подражание – благодарение на доверието между тях и пациентите, резултатите от медицинските грижи и лечение са отлични“, сподели д-р Азис.