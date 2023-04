Индийското правителство премахна Дарвин от учебниците

Причината е, че ключови исторически и научни факти, включително мюсюлманското минало на Индия и теорията за еволюцията на Дарвин, бяха премахнати от много училищни учебници

Припомняме, че през 2018 г., година преди дясната партия да се върне на власт за втори мандат, федерален министър на образованието каза, че вярва, че индийците са потомци на индуски „риши“ (мъдреци), а не на маймуни.

Сатя Пал Сингх, който беше държавен министър за развитието на човешките ресурси, каза, че теорията за еволюцията на Чарлз Дарвин е „научно погрешна“. ОЩЕ: Откраднати бележници на Дарвин бяха върнати в Кеймбридж след 20 години (ВИДЕО)

