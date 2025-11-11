Войната в Украйна:

Ирак избира нов парламент

11 ноември 2025, 06:29 часа 196 прочитания 0 коментара
Ирак избира нов парламент

Изборите за нов парламент на Ирак ще се проведат днес, предаде Агенция "Франс прес". Основните съперници на изборите са управляващата шиитска коалиция "Възстановяване и развитие", оглавявана от премиера Мухамед Шиа ас-Судани, и "Правова държава" - партиен блок на бившия премиер Нури ал-Малики. Той управляваше Ирак от 2006 до 2014 г. Освен това в изборите участва и сунитската партия "Прогрес", оглавявана от бившия председател на парламента Мухамед ал-Халбуси. Той заемаше поста от 2018 до 2023 година. 

Още: Новина от Ирак доведе до обрат в цената на петрола

Колко са кандидатите и за какво се борят?

Още: Санкциите вече хапят: Ирак отказа да товари петрол за "Лукойл"

Предсрочното гласуване започна на 9 ноември. Според арабските медии в него са участвали 1,3 милиона души - служители на силите за сигурност и вътрешно разселени лица. Според данни на Независимата избирателна комисия на Ирак в парламентарните избори ще участват общо 7768 кандидати, които ще се борят за 329 места в Съвета на представителите. Право на глас в страната имат около 21 милиона иракчани.

Регионалните медии цитират данни от предварителни проучвания на общественото мнение, според които управляващата коалиция може да получи около 50 мандата, а на второ място е партията "Правова държава".

Парламентарните избори в Ирак се провеждат от 2005 г., като първите се състояха скоро след свалянето от власт на иракския лидер Саддам Хюсеин.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последните парламентарни избори се състояха през 2021 г., а след обявяването на резултатите от тях в страната започнаха масови безредици.

Още: Турция възобнови доставките на петрол по тръбопровод от Ирак след 2-годишно прекъсване

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Ирак парламентарни избори избори
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес