Ирак избира нов парламент

Изборите за нов парламент на Ирак ще се проведат днес, предаде Агенция "Франс прес". Основните съперници на изборите са управляващата шиитска коалиция "Възстановяване и развитие", оглавявана от премиера Мухамед Шиа ас-Судани, и "Правова държава" - партиен блок на бившия премиер Нури ал-Малики. Той управляваше Ирак от 2006 до 2014 г. Освен това в изборите участва и сунитската партия "Прогрес", оглавявана от бившия председател на парламента Мухамед ал-Халбуси. Той заемаше поста от 2018 до 2023 година.

Колко са кандидатите и за какво се борят?

Предсрочното гласуване започна на 9 ноември. Според арабските медии в него са участвали 1,3 милиона души - служители на силите за сигурност и вътрешно разселени лица. Според данни на Независимата избирателна комисия на Ирак в парламентарните избори ще участват общо 7768 кандидати, които ще се борят за 329 места в Съвета на представителите. Право на глас в страната имат около 21 милиона иракчани.

Регионалните медии цитират данни от предварителни проучвания на общественото мнение, според които управляващата коалиция може да получи около 50 мандата, а на второ място е партията "Правова държава".

Парламентарните избори в Ирак се провеждат от 2005 г., като първите се състояха скоро след свалянето от власт на иракския лидер Саддам Хюсеин.

Последните парламентарни избори се състояха през 2021 г., а след обявяването на резултатите от тях в страната започнаха масови безредици.

