Иран идва на помощ на Асад, ирански конвой е ударен от САЩ и съюзниците: Руслан Трад

"От няколко часа проследяваме движението на проирански сили откъм Ирак. В крайна сметка, те започнаха да пресичат границата със Сирия по-рано тази нощ с намерението да подсигурят силите на Асад в две направления - Дейр ез Зор, където прокюрдските Сирийски демократични сили развиват офанзива и Хама, където бунтовническите части вече окрупниха своите позиции северно от града". Това съобщава близкоизточният анализатор Руслан Трад в публикация в профила си във Facebook.

Че Иран реагира изглежда ясно, а има неофициални данни, че Техеран праща Хавад Гафари, един от висшите офицери на бригадите "Ал Кудс" на Иранската революционна гвардия. Той е известен с прозвището Касапина от Алепо. Това стана и след като иранският външен министър Абас Арагчи дойде в сирийската столица Дамаск

"Guys lets pretend all is normal": Iranian Foreign Minister Araqchi has dinner at a local restaurant in Damascus after meeting with Assad. pic.twitter.com/hQARIxlnTG