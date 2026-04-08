Върховният съд ще тълкува легитимен ли е Сарафов

Може ли изпълняващият функциите главен прокурор да иска възобновяване на наказателни дела след изтичането на шестмесечния срок, въведен със закон? Именно около този въпрос се завърта ново тълкувателно дело във Върховния касационен съд, разпоредено от председателя му Галина Захарова. Темата излиза на преден план веднага след като Конституционният съд потвърди, че ограничението, според което един от т.нар. "трима големи" може да изпълнява длъжността временно до шест месеца, е напълно законно.

Причината за намесата на върховните съдии е разнопосочната практика в съдилищата. Част от магистратите са на мнение, че след 21 юли 2025 г. Борислав Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на наказателни дела. Според тях с изтичането на шестте месеца автоматично отпадат и функциите му, а подадените от него искания след тази дата не следва да се разглеждат.

Тази позиция стъпва на разбирането, че новата законова норма не отменя самото назначение, но променя последиците му, като поставя краен срок за изпълнение на функциите.

Други съдии обаче застъпват обратната теза. Според тях Сарафов запазва правомощията си, тъй като е назначен с валидно решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, което продължава да действа. По тази логика исканията му за възобновяване на дела и след юли 2025 г. остават допустими.

Те подчертават още, че правилото за шестмесечния срок има действие занапред и не може автоматично да прекрати вече възникнали правомощия. Като аргумент се посочва и рискът от блокиране на работата на ключова институция като прокуратурата.

Въпреки това Наказателната колегия на Върховния касационен съд вече е показала накъде клони - според нея след юли 2025 г. Сарафов не може да действа като изпълняващ функциите главен прокурор, включително да иска възобновяване на дела. Противоположни решения обаче продължават да идват от апелативните съдилища, което налага окончателно тълкуване по темата.