"Законът е за всички": Главният секретар обяви какви мерки са взети срещу прокурорката след скандала в София (ВИДЕО)

Прокурорката, за която бе съобщено в социалните мрежи, че е нарушила правилата за движение и е заплашвала гражданин в центъра на София, вече е санкционирана. Това съобщи главният секретар на МВР главен секретар Георги Кандев. За случая стана ясно, след като Боян Георгиев публикува видео във Facebook и разказа, че е бил заплашван.

„Във връзка с публикувания вчера видеоклип, документиращ нарушение на Закона за движение по пътищата на ул. „Цар Самуил“ и ул. „Алабин“ в гр. София, при което е създадена реална опасност и пречка за движението на друг автомобил в еднопосочна улица, разпоредих незабавни действия. Още рано тази сутрин наредих на колегите от СДВР да започнат оперативно-издирвателни мероприятия за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. В резултат на бързата и професионална реакция, жената от видеозаписа беше установена, а свидетелят, заснел случилото се, даде подробни показания. Преди минути нарушителката е санкционирана съгласно действащото законодателство“, съобщи главен комисар Георги Кандев.

„Искам да бъда пределно ясен - законът е за всички. Той ще бъде прилаган еднакво и безкомпромисно - без значение от служебно положение, обществен статус или каквито и да било други обстоятелства“, категоричен е главният секретар на МВР.

"Ще ти съсипя живота"

Гражданинът Боян Георгиев разказа във Facebook, че е бил заплашен от заместник-ръководителя на Военно-окръжната прокуратура в София Деница Иванова при инцидент на пътя. По думите му напрежението ескалирало около 17 ч., когато той се опитал да влезе в еднопосочна улица към паркинг, за който има абонамент, но бил засечен от автомобил, движещ се в насрещното. "Бързам, дай назад, защото съм прокурор и ако продължиш да стоиш, ще видиш какво ще ти се случи. Още една дума и ще ти съсипя живота", твърди Георгиев, че му е било казано.

Той отказал да отстъпи, след което двата автомобила се оказали "броня в броня". По разказа му жената слязла от колата, повторила заплахите и опитала да снима регистрационния му номер. Впоследствие и двамата започнали да записват случващото се, а появата на свидетели на място довела до оттеглянето ѝ.

Георгиев уточнява, че в автомобила с него е била и майка му, което го възпряло от по-остра реакция. "Която и да си, повярвай ми - ако майка ми не беше с мен в колата, щях да бъда много по-нелюбезен", коментира той, като допълва, че би искал нова среща, за да обясни "как работи наказателният процес и какви са функциите на прокурора".

От прокуратурата днес обявиха, че са се самосезирали и са започнали проверка по случая. Оттам посочват, че проверката трябва да изясни дали са налице дисциплинарни нарушения от страна на магистрат. В зависимост от резултатите ще се прецени има ли основание за търсене на дисциплинарна отговорност и предприемане на последващи действия.