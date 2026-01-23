Иран нарече Зеленски "клоун" след негов коментар за убийствата на режима

Режимът в Иран атакува остро украинския президент Володимир Зеленски, след като той обвини Техеран в „убийството на хиляди“ свои граждани по време на антиправителствените протести. По време на речта си на Световния икономически форум в Давос на 22 януари лидерът на Украйна засегна темата с бруталните репресии на силите за сигурност в Ислямската република и предложи Европа да „се опита да изработи свой собствен отговор“.

Зеленски използва темата и като повод да критикува съюзниците си, обвинявайки ги в бездействие.

Протестите в Иран са повече от кървави - независими данни и свидетелски показания сочат, че убитите протестиращи са минимум 12 000, а може би дори над 16-17 хиляди. Твърди се, че над 300 000 души са ранени при безразборната стрелба на силите за сигурност: Иранци без очи, отказват им преливане на кръв: Лекари с данни за феноменален брой убити и ранени протестиращи.

"Объркани клоуни"

Снимка: Абас Арагчи, Kremlin.ru

Сутринта на 23 януари коментарите на Зеленски получиха отговор от иранския външен министър Абас Арагчи. Той обвини украинския президент, че „източва американските и европейските данъкоплатци, за да напълни джобовете на корумпираните си генерали“.

Иран е сред основните съюзници на руския диктатор Владимир Путин и подпомага агресивната му война в Украйна с доставки на дронове "Шахед" и друго военно оборудване.

"Светът се нагледа на достатъчно объркани клоуни, г-н Зеленски. За разлика от вашата подкрепяна от чужбина и пълна с наемници армия, ние, иранците, знаем как да се защитаваме и нямаме нужда да молим чужденци за помощ", атакува Абас Арагчи, цитиран от Sky News.

Иран е подложен на мащабен натиск да прекрати репресиите, убийствата и екзекуциите, най-вече чрез нови санкции от страна на САЩ и засилване на американското военно присъствие в региона на Близкия изток.

