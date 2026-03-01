Правителството на Гюров:

Лидерът във Втора лига пропиля комфортен аванс, разместване в топ 3

01 март 2026, 17:29 часа 309 прочитания 0 коментара
Лидерът във Втора лига Дунав Русе завърши наравно 2:2 с претендента за елита Вихрен Сандански в двубой от 22-рия кръг на втория ешалон. Русенци имат 51 точки и пет повече от Фратрия на върха в класирането. Междувременно се получи разместване в топ 3. Янтра Габрово се наложи с 2:1 при визитата си на Марек Дупница. Така "ковачите" събраха 40 точки и изпревариха с 2 Вихрен на третата позиция.

Дунав и Вихрен не се победиха

Първото полувреме в Русе завърши при нулево равенство, а четирите гола паднаха през второто. Дунав поведе с попадение на Елисее Су в 57-ата минута. Малко по-късно Преслав Бачев удвои преднината на "драконите". Мартин Бачев и Александър Бастунов обаче вкараха за Вихрен съответно в 74-та и 81-та минута, за да оформят крайното 2:2.

Дунав допусна едва петия и шестия си гол от началото на сезона и продължава да има комфортна преднина пред варненския Фратрия, който в събота надви Спортист Своге с 3:0 като гост. Вихрен е четвърти в подреждането с 38 пункта.

В по-късния мач Валери Йорданов откри резултата за Марек в 18-ата минута, но гостите от Габрово направиха обрат с попадения на Асен Георгиев (39) и Мартин Ганчев (47). С успеха Янтра излезе на трето място в класирането с 40 точки. Марек не познава вкуса на победата вече пет поредни мача в шампионата и заема 14-о място с 18 точки.

Джем Юмеров
