Скръбна вест! Почина легендата на българския футбол Джони Велинов

Легендарният вратар на ЦСКА и България Георги Велинов си отиде от този свят на 68 години. Тъжната новина съобщи лидерът на сектор "Г" Иван Велчев-Кюстендилеца. В последните седмици здравословното състояние на бившия страж се бе влошило. Той е едно от големите имена в историята на "армейците". Срещу визитката му личат постжениета: шесткратен първенец на страната ни и четирикратен носител на Купата на страната.

Почина Георги Велинов

През 1981 г. е избран за Футболист на България. Той е част от великия отбор на ЦСКА, отстранил европейския клубен шампион Ливърпул и стигнал до полуфинал за КЕШ през 1982 г. Впоследствие работи на "Армията" като треньор на вратарите, директор на ДЮШ и скаут. До последните си дни той остана свързан с любимия клуб и в края на 2025 година участва в откриването на новия фен магазин на "червените“. "Светъл ти път, шампионе... Завинаги в сърцата ни!", написа Иван Велчев в емоционалното си послание.

Светъл ти път, шампионе... Завинаги в сърцата ни!

Джони Велинов прекара последните си дни във ВМА, където лекарите се бориха за живота му. От години любимецът на феновете водеше тежка битка с онкологично заболяване на челюстта, като премина и през сложна операция в Турция.

