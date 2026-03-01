Любопитно:

Скръбна вест! Почина легендата на българския футбол Джони Велинов

01 март 2026, 17:40 часа 1439 прочитания 1 коментар
Легендарният вратар на ЦСКА и България Георги Велинов си отиде от този свят на 68 години. Тъжната новина съобщи лидерът на сектор "Г" Иван Велчев-Кюстендилеца. В последните седмици здравословното състояние на бившия страж се бе влошило. Той е едно от големите имена в историята на "армейците". Срещу визитката му личат постжениета: шесткратен първенец на страната ни и четирикратен носител на Купата на страната.

През 1981 г. е избран за Футболист на България. Той е част от великия отбор на ЦСКА, отстранил европейския клубен шампион Ливърпул и стигнал до полуфинал за КЕШ през 1982 г. Впоследствие работи на "Армията" като треньор на вратарите, директор на ДЮШ и скаут. До последните си дни той остана свързан с любимия клуб и в края на 2025 година участва в откриването на новия фен магазин на "червените“. "Светъл ти път, шампионе... Завинаги в сърцата ни!", написа Иван Велчев в емоционалното си послание.

Posted by Иван Велчев on Sunday, March 1, 2026

Джони Велинов прекара последните си дни във ВМА, където лекарите се бориха за живота му. От години любимецът на феновете водеше тежка битка с онкологично заболяване на челюстта, като премина и през сложна операция в Турция. 

Екипът на Actualno.com изразя съболезнованията си към семейството и близките на големия Георги Велинов!

