Бойна глава на светите места и дъжд от ракети над Бахрейн (ВИДЕА)

Въпреки смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменей - Техеран продължава атаките си по арабските държави в Близкия изток. До момента най-малко осем мюсюлмански страни са бомбардирани от Иран. Дъжд от ракети са изстреляни срещу Бахрейн, съобщава се за удари над Катар, но и за открита бойна глава на светите места. Междувременно Израел съобщи и за ранени вследствие на иранските удари.

Щети по хотел в Бахрейн

След ракетна атака към щаба на 5-ти флот на ВМС на САЩ в островното кралство Бахрейн - още сутринта Националният комуникационен център на Бахрейн съобщи за нова вълна от враждебни ирански балистични ракети и дронове, които са били прехванати над държавата от Персийския залив, съобщи Le Monde.

"Хотел Краун Плаза" в столицата Манама е бил обект на нападение. Ударът е довел до материални щети, но не и до загуба на човешки живот, пише "Ал Джазира".ОЩЕ: Ирански дрон се вряза в небостъргач в Бахрейн. Друг атакува Бурдж Халифа в Дубай (ВИДЕА)

Iran has just struck the Crowne Plaza in Manama, Bahrain. I see my old apartment building in the background. I have not only stayed in this hotel, but we regularly ate brunch there. pic.twitter.com/fvQYmqy8bN — Travis Akers 🇺🇸 (@travisakers) March 1, 2026

Иранска бойна глава на светите места

Израелската полиция съобщи, че бойната глава на иранска ракета е била открита в събота на няколкостотин метра от светите места на Йерусалим в Стария град, пише Le Monde.

„Правоохранителните органи са открили бойна глава на иранска ракета, заедно с допълнителни запалителни и взривни материали, разпръснати в района. Експерти по обезвреждане на бомби неутрализираха обекта и го прехвърлиха за допълнителен анализ в полицейските лаборатории за обезвреждане на бомби“, написаха те в Telegram.

Междувременно младо момиче е в тежко състояние, а няколко други души са ранени при бомбен атентат близо до Бейт Шемеш западно от Йерусалим, съобщават израелски спасители от Червената звезда на Давид. Le Monde допълва за четирима загинали в Централен Израел, според спасителните служби. ОЩЕ: Войната се приближава към Европа: Иран изстреля ракети срещу Кипър, движение в Турция (ВИДЕА)*

Дим и над Катар и ОАЕ

Кадри, споделени онлайн и потвърдени от "Ал Джазира", показват облаци дим, издигащи се над път в индустриалната зона на Доха по-рано днес.

Iran atacó doha otra vez



Quedaron dolidos de Qatar 2022 que los elimino estados unidos



OAAAA ETA LOCURAAA pic.twitter.com/4olLGIIzsS — ElBuni (@therealbuni) March 1, 2026

"Ал Джазира" съобщи и първоначална информация за чути трясъци в Дубай, като става въпрос за нови експлозии.