Спорт:

Бойна глава на светите места и дъжд от ракети над Бахрейн (ВИДЕА)

01 март 2026, 14:31 часа 575 прочитания 0 коментара
Бойна глава на светите места и дъжд от ракети над Бахрейн (ВИДЕА)

Въпреки смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменей - Техеран продължава атаките си по арабските държави в Близкия изток. До момента най-малко осем мюсюлмански страни са бомбардирани от Иран. Дъжд от ракети са изстреляни срещу Бахрейн, съобщава се за удари над Катар, но и за открита бойна глава на светите места. Междувременно Израел съобщи и за ранени вследствие на иранските удари.

Щети по хотел в Бахрейн

След ракетна атака към щаба на 5-ти флот на ВМС на САЩ в островното кралство Бахрейн - още сутринта Националният комуникационен център на Бахрейн съобщи за нова вълна от враждебни ирански балистични ракети и дронове, които са били прехванати над държавата от Персийския залив, съобщи Le Monde.

"Хотел Краун Плаза" в столицата Манама е бил обект на нападение. Ударът е довел до материални щети, но не и до загуба на човешки живот, пише "Ал Джазира".ОЩЕ: Ирански дрон се вряза в небостъргач в Бахрейн. Друг атакува Бурдж Халифа в Дубай (ВИДЕА)

Иранска бойна глава на светите места

Израелската полиция съобщи, че бойната глава на иранска ракета е била открита в събота на няколкостотин метра от светите места на Йерусалим в Стария град, пише Le Monde.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

„Правоохранителните органи са открили бойна глава на иранска ракета, заедно с допълнителни запалителни и взривни материали, разпръснати в района. Експерти по обезвреждане на бомби неутрализираха обекта и го прехвърлиха за допълнителен анализ в полицейските лаборатории за обезвреждане на бомби“, написаха те в Telegram.

Междувременно младо момиче е в тежко състояние, а няколко други души са ранени при бомбен атентат близо до Бейт Шемеш западно от Йерусалим, съобщават израелски спасители от Червената звезда на Давид. Le Monde допълва за четирима загинали в Централен Израел, според спасителните служби. ОЩЕ: Войната се приближава към Европа: Иран изстреля ракети срещу Кипър, движение в Турция (ВИДЕА)*

 

Дим и над Катар и ОАЕ

Кадри, споделени онлайн и потвърдени от "Ал Джазира", показват облаци дим, издигащи се над път в индустриалната зона на Доха по-рано днес.

"Ал Джазира" съобщи и първоначална информация за чути трясъци в Дубай, като става въпрос за нови експлозии.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Близък изток Йерусалим свети места война Израел война Иран ирански удари
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес