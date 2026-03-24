Иран осмя Тръмп за Ормузкия проток: Контролирай го, ако можеш (СНИМКА)

Иранското посолство в Южна Африка осмя американския президент Доналд Тръмп по повод неговото изявление, че "Ормузкият проток ще бъде контролиран от мен и аятолаха". В профила си в социалната мрежа Х посолството публикува изображение с розов детски волан с бутони, поставен на таблото на нормален автомобил, показвайки нагледно как, според него, Тръмп ще контролира пролива.

Припомняме, че междувременно Bloomberg съобщи, Иран е започнал да таксува някои кораби за безопасно преминаване през Ормузкия проток като в някои случаи таксата може да достигне 2 милиона долара на преминаване.

В същото време израелски представители са заявили пред The ​​Jerusalem Post, че шансовете за споразумение между САЩ и Иран са "много малки".

"Ударите продължават по план", е казал американски източник пред изданието. "В момента Иран настоява за компенсация от САЩ, както и за гаранции от администрацията, че няма да бъдат предприети по-нататъшни действия срещу него", казват двама източници, участващи в посредническите усилия.