Няма отпуска за войниците: Израел се готви за мащабна операция

Израелската армия обяви в петък, 24 юли, по обяд, че се готви да проведе „мащабна антитерористична операция“ на Западния бряг след насилието, при което загинаха петима души: един израелец и четирима палестинци, съобщи френският уважаван всекидневник Le Monde. Армията на Израел е отложила отпуските на войниците и е разположила силите си на палестинската територия, окупирана от 1967 г. „Ще действаме твърдо срещу терористите и тези, които са им наредили“, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в свое изявление.

Министърът на финансите Бецалел Смотрич от своя страна призова армията да действа „с желязна ръка“ срещу „селото на убийците и околностите му“.

Действията на Израел след нападенията срещу израелски цивилни

Сутринта армията заяви, че са били разположени войници след съобщения за нападение срещу израелски цивилни, пътуващи пешеходно близо до израелското село Хават Гилад. Според армията извършителите са иззели оръжие от член на службите за сигурност, пристигнал на мястото на инцидента.

Израелски спасители от Маген Давид Адом съобщиха, че мъж на около тридесет години е обявен за мъртъв близо до селището.

Двама души с огнестрелни рани, единият от които е в тежко състояние, са евакуирани с хеликоптер, добавиха те.

Журналист на Агенция Франс Прес отбеляза, че на мястото на инцидента са поставени пътни барикади, а армията заяви, че е стреляла по бягащите нападатели.

В допълнение към четирите смъртни случая, палестинското министерство на здравеопазването съобщи за четири наранявания, три от които тежки, в близкото село Тел.

Насилието на Западния бряг се засили значително от началото на войната в Ивицата Газа през октомври 2023 г. ОЩЕ: Израел одобри бюджет за строеж на 34 нови селища на Западния бряг