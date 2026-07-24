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Иран се похвали с вълна №27 от операция "Наср 2": Удари по бази на САЩ в Йордания и Иракски Кюрдистан, атака и срещу Бахрейн (ВИДЕО)

24 юли 2026, 15:47 часа 619 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Иран се похвали с вълна №27 от операция "Наср 2": Удари по бази на САЩ в Йордания и Иракски Кюрдистан, атака и срещу Бахрейн (ВИДЕО)

Иранската революционна гвардия обяви на 24 юли, че е нанесла удари по американската военновъздушна база „Ал-Азрак“ в Йордания, като твърди, че е повредила няколко военни самолета и е ударила жилищни помещения на американските военни. Това се е случило в рамките на 27-ата вълна от операция „Наср 2“, посочват гвардейците. Те също така заявиха, че е унищожена система за противовъздушна отбрана Patriot и наблюдателен балон в Ербил, Иракски Кюрдистан. Нанесла е и удари по жилищни помещения там, използвани от американски персонал.

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Гвардията добави, че САЩ ще се сблъскат с по-нататъшни ответни мерки, ако продължат атаките.

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Ударите бяха нанесени, след като американските въоръжени сили съобщиха, че са провели 13-та поредна нощ удари срещу Иран, за да спрат атаките срещу кораби, преминаващи през Ормузкия проток и близките води: Нови американски удари по Иран, напрежението около Ормуз расте.

Бахрейн е свалял ирански въздушни цели

Въоръжените сили на Бахрейн съобщиха в петък, че системите им за противовъздушна отбрана са пресекли и унищожили няколко ирански въздушни цели, насочени срещу кралството. Те обвиниха Техеран, че продължава „систематичната кампания срещу цивилни граждани“.

Всички военни подразделения остават в най-висока степен на готовност за защита на страната. Въоръжените сили на Бахрейн призоваха хората да избягват да се приближават до подозрителни обекти или отломки, както и да ги докладват незабавно. Те заявиха, че личният състав на Кралската полева инженерна част е готов да обезвреди безопасно всички невзривени отломки.

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Силите за отбрана на Бахрейн обвиниха Иран, че използва ракети и дронове, за да напада цивилни граждани и частна собственост, като описаха такива атаки като грубо нарушение на международното хуманитарно право, предаде иранската опозиционна телевизия Iran International.

Има данни, че цел на иранските удари в Бахрейн е била щабквартирата на Пети флот на САЩ, която и преди това е била поразявана от дроновете на Ислямската република.

Иранската държавна телевизия междувременно съобщи, че в петък, около 14:30 ч. местно време, в южния град Джаск, провинция Хормозган, са били чути няколко експлозии.

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Йордания Бахрейн Иран САЩ Иракски Кюрдистан Ербил война Иран
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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