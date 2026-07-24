Иран се похвали с вълна №27 от операция "Наср 2": Удари по бази на САЩ в Йордания и Иракски Кюрдистан, атака и срещу Бахрейн (ВИДЕО)

Иранската революционна гвардия обяви на 24 юли, че е нанесла удари по американската военновъздушна база „Ал-Азрак“ в Йордания, като твърди, че е повредила няколко военни самолета и е ударила жилищни помещения на американските военни. Това се е случило в рамките на 27-ата вълна от операция „Наср 2“, посочват гвардейците. Те също така заявиха, че е унищожена система за противовъздушна отбрана Patriot и наблюдателен балон в Ербил, Иракски Кюрдистан. Нанесла е и удари по жилищни помещения там, използвани от американски персонал.

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Гвардията добави, че САЩ ще се сблъскат с по-нататъшни ответни мерки, ако продължат атаките.

🚨🇮🇷🇺🇸 Iran launched attacks this AM on multiple U.S. bases across Jordan, Kuwait, and Bahrain.



🇯🇴 In Jordan, Muwaffaq Salti Air Base was hit once again, targeting aircraft hangars, maintenance facilities, and U.S. troop housing.



🇰🇼 In Kuwait, strikes on Camp Buehring, Camp… pic.twitter.com/Jv1ydegk11 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 24, 2026

🇮🇷🇺🇸🇮🇶 Failed attempts to shoot down a swarm of Iranian drones in Iraq were followed by reports of explosions near Erbil International Airport



The target likely wasn't the airport, but Erbil Air Base, directly adjacent to it, which houses U.S forces



The base features advanced… pic.twitter.com/9jGC04PQV3 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 24, 2026

Ударите бяха нанесени, след като американските въоръжени сили съобщиха, че са провели 13-та поредна нощ удари срещу Иран, за да спрат атаките срещу кораби, преминаващи през Ормузкия проток и близките води: Нови американски удари по Иран, напрежението около Ормуз расте.

Бахрейн е свалял ирански въздушни цели

Въоръжените сили на Бахрейн съобщиха в петък, че системите им за противовъздушна отбрана са пресекли и унищожили няколко ирански въздушни цели, насочени срещу кралството. Те обвиниха Техеран, че продължава „систематичната кампания срещу цивилни граждани“.

Всички военни подразделения остават в най-висока степен на готовност за защита на страната. Въоръжените сили на Бахрейн призоваха хората да избягват да се приближават до подозрителни обекти или отломки, както и да ги докладват незабавно. Те заявиха, че личният състав на Кралската полева инженерна част е готов да обезвреди безопасно всички невзривени отломки.

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BREAKING: Iran has launched strikes targeting the U.S. Navy's Fifth Fleet headquarters in Bahrain, with footages showing direct impacts following a fresh wave of Iranian attacks. Thick plumes of black smoke were seen rising from the area. pic.twitter.com/vJb4ZVEU6k — The Hormuz Report (@HormuzReport) July 24, 2026

Силите за отбрана на Бахрейн обвиниха Иран, че използва ракети и дронове, за да напада цивилни граждани и частна собственост, като описаха такива атаки като грубо нарушение на международното хуманитарно право, предаде иранската опозиционна телевизия Iran International.

Има данни, че цел на иранските удари в Бахрейн е била щабквартирата на Пети флот на САЩ, която и преди това е била поразявана от дроновете на Ислямската република.

Иранската държавна телевизия междувременно съобщи, че в петък, около 14:30 ч. местно време, в южния град Джаск, провинция Хормозган, са били чути няколко експлозии.

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