Нов земен трус в Кахраманмараш, Турция

11 март 2026, 14:35 часа 82 прочитания 0 коментара
Нов земен трус в Кахраманмараш, Турция

Земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в 13:58 ч. местно време (12:58 ч. българско време) в района на град Гьоксун в южния турски окръг Кахраманмараш, предават Анадолската агенция и БТА, като се позовават на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра, като за момента няма информация за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението.

Припомняме, че на 9 март отново имаше земетресения в Турция, а трус със сила от 4,7 по Рихтер бе регистриран на 26 февруари вечерта отново в Кахраманмараш.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Турция Земетресение магнитуд Кахраманмараш
