437 млн. евро висят, а комисията по енергетика се провали заради липса на кворум

Извънредното заседание на парламентарната Комисия по енергетика не се проведе поради липса на кворум. Заседанието беше насрочено за 17:00 часа с една точка в дневния ред - обсъждане на първо четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, внесен от Министерския съвет.

Предложеният законопроект цели да въведе в българското законодателство разпоредби от Директива (ЕС) 2023/2413 на Европейския парламент и на Съвета от 18 октомври 2023 г. Срокът за транспониране на директивата изтече на 21 май 2025 г., а на 24 юли същата година Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо до България за откриване на процедура за нарушение № 2025/0198 по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Още: Може ли да има промени в условията на договора с "Боташ": Трайчо Трайков покани турския си колега на среща в София

Скандалът Трайков-Митова

По-рано през деня служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков съобщи в публикация във Facebook, че е поискал от председателя на комисията по енергетика Павела Митова от "Има такъв народ" да свика заседание на комисията, за да бъде разгледан законопроектът, който е свързан с получаването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

Според Трайков от приемането на промените зависи получаването на 437 млн. евро по плана.

"Опитах се да я призова за отговорно отношение по темата за промените в Закона за енергията от възобновяеми източници, от които зависи получаването на 437 млн. евро по ПВУ. За целта тя трябва да свика заседание на комисията и днес е последният възможен срок, защото писмото, което изпратих в първия си работен ден, беше игнорирано. Отговорът, който получих? "Забравете!". При това положение остава възможност комисията да бъде свикана от председателя на Народното събрание г-жа Назарян или от една трета от членовете на комисията. Работим и по двата варианта, с ангажимента на служебния премиер Андрей Гюров и народни представители", написа Трайков. Още: Има ли спекула с цените на горивата у нас: Позицията на петролния бранш

От своя страна Павела Митова коментира в парламента разговора си със служебния министър.

"Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков изиска от мен да свикам извънредна комисия по енергетика, за да гледаме Закона за енергията от възобновяеми източници. Днес времето за работа на Народното събрание в зала е удължено до приключване на четвърта точка от дневния ред, което означава, че ако свикам Комисия по енергетика, няма как до 18:00 ч. да изискам по извънредност тази точка да бъде включена в дневната програма за утрешния ден, за да бъде гледан законът на първо четене в зала", заяви тя.

По-късно Митова обяви в съобщение до медиите, че все пак свиква извънредно заседание на комисията. Още: Ненадеждни доставчици от Русия: Трайков за спиранията на шести блок в АЕЦ "Козлодуй"

"Нека видим дали в 51-вото Народно събрание има политическата подкрепа за един прибързан закон. Припомням на служебния кабинет, че отговорността за събиране на политически консенсус по всеки един законопроект от този характер е негов ангажимент", посочи председателят на комисията.