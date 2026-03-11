Войната в Украйна:

Бивш енергиен министър: Цените на горивата ще растат заради войната в Иран

11 март 2026, 18:35 часа 302 прочитания 0 коментара
„Оптимистичният вариант за пазара на горивата е това, което обеща Тръмп снощи – че краят на войната е близо. Само няколко часа обаче по-късно – след потвърденото стартиране на миниране на Ормузкия проток – показва, че нещата са доста по-зле“, каза в „Лице в лице“ по bTV бившият министър на енергетиката Александър Николов. „Очевидно САЩ и Израел се опитват да пазят енергийна инфраструктура, докато Иран използва енергийните суровини и инфраструктурата за най-силно оръжие“, посочи той.

По думите му в момента се „купува време“ около 20 дни с надежда конфликтът да се реши за това време. „Това, че цените останаха 50% над средните преди стартирането на конфликта е изключително тежък сигнал“, на мнение е Николов. „Все още премиите по застраховане на танкерите са в пъти над нормалните. Оценката за това каква е вероятността един танкер да бъде ударен е много критична“, каза още той.

Според него Европа е в тежка позиция и колкото по-дълго време продължава конфликтът, толкова по-трудно ще става за нас. Александър Николов заяви, че със сигурност ще има повишаване на цените на горивата. Той призова парламентът и Министерският съвет да преразгледат решението, ограничаващо износа на „Лукойл“ и по този начин да развържат ръцете и ако е възможно, рафинерията да заяви по-големи количества за доставка и преработка, което ще даде малко по-широк буфер. „Ако всичко се нормализира, количествата петролни продукти ще бъдат продадени лесно на външен пазар. Ако не се, ще даде допълнително още около 40% време в преработка, ако може въобще в момента да се достави суровина“, обясни бившият енергиен министър.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Александър Николов цени на горивата Ормузки проток война Иран
