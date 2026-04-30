Иран се подигра на Тръмп за морската блокада и как иранските петролни кладенци ще гръмнат

"Три дни по-късно нищо не се е случило. Можем да удължим до 30 и да предаваме новините на живо тук. Това са онези безсмислени съвети, които американската администрация получава от хора като Бесент (американския финансов министър), който също така прокара теорията за блокадата и повиши цените на петрола до 120+ долара.
Следваща спирка: 140. Проблемът не е в теорията, а в начина на мислене". Такава публикация се появи в официалния профил на председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.
3 days in, no well exploded. We could extend to 30 and livestream the well here.
That was the kind of junk advice the US admin gets from people like Bessent who also push the blockade theory and cranked oil up to $120+.
Галибаф иронизира постоянното повтаряне от страна на американския президент Доналд Тръмп, че с американската морска блокада на Ормузкия проток Иран няма къде да изнася петрола си, свършва му мястото да го складира и съответно системата за изпомпване и добив се препълва, а това води до рискове от промишлени аварии, включително петролни кладенци да се взривят. Тръмп се кълнеше и, че като "гръмне под земята" такава система, после в най-добрия случай може да я възстановиш на 50%.
Един от последните постове на Тръмп в социалната му мрежа Truth Social по темата е, че Иран се задушава като "заклано прасе" именно заради блокадата. Но висш служител на иранския управленски режим - Мохсен Резаи, член на Съвета за целесъобразност на Иран, предупреди, че Техеран няма да толерира още дълго морската блокада на САЩ и ако скоро положението не се промени, ще вземе сурови мерки.
We will not tolerate a naval blockade.
