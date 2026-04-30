Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Иран се подигра на Тръмп за морската блокада и как иранските петролни кладенци ще гръмнат

30 април 2026, 7:26 часа 589 прочитания 0 коментара
"Три дни по-късно нищо не се е случило. Можем да удължим до 30 и да предаваме новините на живо тук. Това са онези безсмислени съвети, които американската администрация получава от хора като Бесент (американския финансов министър), който също така прокара теорията за блокадата и повиши цените на петрола до 120+ долара.

Следваща спирка: 140. Проблемът не е в теорията, а в начина на мислене". Такава публикация се появи в официалния профил на председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.

Още: Надцакване: Иран "арестува" контейнеровози в Ормузкия проток (ВИДЕО)

Галибаф иронизира постоянното повтаряне от страна на американския президент Доналд Тръмп, че с американската морска блокада на Ормузкия проток Иран няма къде да изнася петрола си, свършва му мястото да го складира и съответно системата за изпомпване и добив се препълва, а това води до рискове от промишлени аварии, включително петролни кладенци да се взривят. Тръмп се кълнеше и, че като "гръмне под земята" такава система, после в най-добрия случай може да я възстановиш на 50%.

Един от последните постове на Тръмп в социалната му мрежа Truth Social по темата е, че Иран се задушава като "заклано прасе" именно заради блокадата. Но висш служител на иранския управленски режим - Мохсен Резаи, член на Съвета за целесъобразност на Иран, предупреди, че Техеран няма да толерира още дълго морската блокада на САЩ и ако скоро положението не се промени, ще вземе сурови мерки.

Още: САЩ атакуваха ирански товарен кораб и отвориха дупка в корпуса му (ВИДЕО)

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Ормузкия пролив Ормузки проток ирански петрол цена на петрола морска блокада война Иран Скот Бесент
