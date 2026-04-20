САЩ атакуваха ирански товарен кораб и отвориха дупка в корпуса му (ВИДЕО)

20 април 2026, 5:34 часа 332 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Американски разрушител е атакувал ирански товарен кораб, след като плавателният съд е опитал да пробие морската блокада на САЩ, наложена на Ормузкия проток. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп по традиционен начин - със публикация в своята социална мрежа Truth Social. Тръмп обяви, че американската атака е станала, защото иранският кораб не се е подчинил на изрично предупреждение да се върне.

Според информацията, която Тръмп дава, иранският кораб е под контрола на американските военни. А видеокадри от операцията вече бяха публикувани от Централното военно командване на САЩ (CENTCOM).

"Товарният кораб под ирански флаг Touska, дълъг близо 900 фута (бел. ред - плавателният съд е дълъг 274 метра) и с водоизместимост, почти равна на самолетоносач, се опита да наруши нашата военноморска блокада. Това завърши зле за тях. Разрушителят на ВМС на САЩ USS Spruance, въоръжен с управляеми ракети, прехвана кораба в Оманския залив и предупреди екипажа да спре. Иранският екипаж игнорира предупреждението, след което американският кораб ги спря, като стреля в машинното отделение, причинявайки дупка (в корпуса на кораба). Корабът сега е под контрола на морската пехота на САЩ. Touska е санкциониран от Министерството на финансите на САЩ поради историята си на незаконна дейност. Имаме пълен контрол над кораба и в момента разследваме какво има на борда", написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в Truth Social.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
