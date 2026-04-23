Иран се похвали с първи събрани транзитни такси за Ормузкия проток

Техеран е получил първите си приходи от транзитни такси за преминаване през Ормузкия проток - ключовия морски маршрут, през който минават около една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен газ. С това се похвали високопоставеният ирански депутат Хамидреза Хаджибабаи, цитиран от местната информационна агенция Tasnim. "Първите приходи от транзитни такси са депозирани в сметката в централната банка", каза заместник-председателят на законодателния орган. Засега няма повече подробности.

Иран отдавна заявява, че планира да събира такси за минаването през протока, който на практика е ефективно затворен и от властта в Техеран заради ударите на САЩ и Израел, и от американските военни, които осъществяват морска блокада на иранските пристанища. Събирането на приходи от страна на иранския режим дори попадаше в обсъждания мирен план между Техеран и Вашингтон, като според Доналд Тръмп средствата биха се използвали за възстановяване от Ислямската република.

Иранската революционна гвардия обяви, че затваря протока до пълното сваляне на американската блокада. Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф заяви вчера: "Пълното прекратяване на огъня има смисъл само ако не е нарушено от морска блокада ... повторното отваряне на Ормузкия проток е невъзможно, докато прекратяването на огъня открито се нарушава“.

Съдебната власт в Иран: Американците нямат смелост да се приближат до протока, видяха какво стана с разрушителите им

Междувременно председателят на съдебната власт в Иран Голамхосейн Мохсени Еджеи похвали последните военни действия в Ормузкия проток, след като Революционната гвардия задържа два кораба там. „Демонстрацията на сила от страна на иранските въоръжени сили в Ормузкия проток вдъхновява гордост“, заяви той, цитиран от информационната агенция на съдебната власт Mizan News.

„Вчера три кораба, нарушили правилата в този стратегически воден път, бяха третирани съгласно закона“, добави Еджеи, като се позова на инциденти след задържането на плавателните съдове и съобщенията за стрелба по кораби в пролива.

Той също така предупреди Съединените щати, като заяви: „Американците нямат смелостта да се приближат до пролива Ормуз. Те видяха какво се случи с така наречените им модерни разрушители". Кралският флот на иранската гвардия, състоящ се от бързи лодки и дронове, „чака корабите на агресорите“, за да реагира, допълни Еджеи.

Иран разглежда план за управление на Ормузкия проток

План за управление на Ормузкия проток се разглежда както в иранския парламент, така и във Върховния съвет за национална сигурност, заяви иранският депутат Фадахосеин Малеки в четвъртък, 23 април.

Малеки, член на комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент, каза също, че в комисията и на други парламентарни заседания са били обсъдени различни предложения относно пролива, предаде опозиционната телевизия Iran International.