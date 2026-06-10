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Китай и Северна Корея ще защитават регионалния и световния мир

10 юни 2026, 6:34 часа 491 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Китай и Северна Корея ще защитават регионалния и световния мир

Китайският президент Си Дзинпин заяви в благодарствено послание след посещението си в Пхенян, че заедно със севернокорейския лидер Ким Чен Ун са постигнали „важен консенсус“ и са се споразумели да защитават регионалния и световния мир, съобщи севернокорейската държавна медия КЦТА, цитирана от Ройтерс. Си добавя, че двете страни са „обменили задълбочени мнения по въпроси от общ интерес и са постигнали редица важни съвместни консенсуси“, което отразява тяхната решимост да задълбочат още повече връзките си.

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Си казва още, че е готов да работи с Ким „въз основа на фундаментални и дългосрочни интереси“, за да „защитава стабилно, да укрепва и да развива“ двустранните връзки и да допринесе повече за регионалния и глобалния мир и развитие.

Той също така заявява, че посещението е „приключило успешно“ и че отношенията между двете страни са навлезли в „нов исторически етап“ и изразява надежда да се срещне отново с Ким.

Това е първото посещение на Си Дзинпин в Пхенян от седем години. Той заяви, че визитата е установила по-дълбоко и по-всеобхватно разбирателство, което дава по-ясен път за развитие на отношенията.

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Двамата лидери се споразумяха да разширят сътрудничеството в областта на политиката, икономиката и културата, като се ангажираха с по-тясна стратегическа комуникация между правителствата си, според държавните медии на двете страни.

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Пхенян Ким Чен Ун Си Дзинпин
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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