Спорт:

Ограничено движение в аварийната лента на АМ “Струма“

10 юни 2026, 15:44 часа 549 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ограничено движение в аварийната лента на АМ “Струма“

През следващите дни продължават аварийните дейности по откоси при 10-ти км на АМ “Струма“ в област Перник. Работите се изпълняват в платното в посока София, като при реализацията им се ограничава навлизането в аварийната лента. Необходимо е водачите да се движат внимателно и със съобразена скорост.

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Агенция “Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

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АМ Струма ограничено движение аварийна лента затруднено движение
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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