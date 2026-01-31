Спорт:

Иранската армия е по-добра и опитна от руската: Командващият военните сили на Иран със знакови думи

Командващият иранската армия генерал Амир Хатами, който беше и министър на отбраната на Иран, заяви, че иранската армия е по-добра от руската и има по-голям боен опит. Според Хатами, само за 12 дни по време на войната с Израел през 2025 година иранската армия натрупала повече оперативен опит от руската и войната ѝ почти 4 години с армия, подпомагана от НАТО. Думите на иранския военен са цитирани от иранската държавна информационна агенция Tasnim.

"Дори Русия, която е в конфликт с НАТО повече от три години, няма нашия 12-дневен опит", заяви Хатами.

"Днес сме на високо ниво на бойна и отбранителна готовност и наблюдаваме движенията на врага в региона. Тъй като сме наясно с техните злонамерени намерения, пръстът ни е на спусъка", каза Хатами, визирайки САЩ и Израел.

Коментарите идват след по-ранни предупреждения от външния министър на Иран Абас Арагчи, който обеща "мощен отговор" на всяка агресия, заклевайки се, че Техеран ще реагира "както никога досега".

САЩ с ново предупреждение към Иран

Междувременно, Централното американско военно командване (CENTCOM) предупреди Иран изрично през социалните мрежи да внимава какво прави. Конкретно - заради започващото на 1 февруари двудневно иранско военно учение в Ормузкия проток, което включва учебни стелби. Американците призовават Иран "да проведе обявеното военноморско учение по начин, който е безопасен, професионален и избягва ненужен риск за свободата на корабоплаване за международния морски трафик. Ормузкият проток е международен морски проход и важен търговски коридор, който подкрепя регионалния икономически просперитет. Всеки ден приблизително 100 от търговските кораби в света преминават през тесния проток.

Американските сили признават правото на Иран да действа професионално в международното въздушно пространство и води. Всяко опасно и непрофесионално поведение в близост до американските сили, регионални партньори или търговски кораби увеличава рисковете от сблъсък, ескалация и дестабилизация.

CENTCOM ще гарантира безопасността на американския персонал, кораби и самолети, опериращи в Близкия изток. Няма да толерираме опасни действия на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC)".

Ивайло Ачев
