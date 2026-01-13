Иранският режим се разправя с протестиращите "на тъмно", две мощни оръжия влизат в играта (ВИДЕО)

Режимът в Иран толкова успешно е ограничил количеството информация, излизаща от страната, чрез блокирането на интернет в момент на засилени граждански протести, че данните за случващото се стават все по-трудни за извличане. Анализаторите от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), които следят изкъсо антиправителствените демонстрации, отчитат значително по-малко протестни действия от 8 януари насам. "С ниска до средна степен на увереност оценяваме, че протестите са повече от отчетените от нас", гласи заключението им, с акцент върху това, че режимът е поставил граници с откъсването на страната от външния свят.

На 12 януари са регистрирани 14 протеста в 6 от 31 провинции. За справка - на 8 януари бяха отчетени 156 протеста в 27 провинции. В последния ден е имало демонстрации предимно в големи градове като столицата Техеран, Машхад и Карадж.

Footage reportedly showing protests in Tehran tonight has surfaced, though its date remains unconfirmed due to Iran’s nationwide internet blackout. Verifying the timing of such videos is very difficult at this moment. pic.twitter.com/LsKd4acUZv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 12, 2026

Иранците вероятно имат по-лесен достъп до инструменти като сателитите Starlink в градските райони и ги използват, за да споделят видеоклипове от протестите с чуждестранните медии. Затова прекъсването на интернет от режима вероятно обяснява, поне частично, намаляването на регистрираните протести от 8 януари насам.

Протести има и там, където не могат да бъдат видени

Има няколко признака, че протестите продължават в райони, където на 12 януари не са регистрирани демонстрации. Главният чуждестранен кореспондент на Fox News съобщи вчера, че е успял да се свърже с източник в Исфахан, който потвърждава, че протестите продължават в града. Там ISW не е регистрирал протести от 9 януари, което предполага, че протестиращите в Исфахан не са могли да споделят видеоклипове поради прекъсването на интернет връзката.

Агенция Tasnim News, свързана с Иранската революционна гвардия, актуализира отделно броя на загиналите си служители на 12 януари от 114 на 121. Тя отчете седем допълнителни смъртни случая на служители на силите за сигурност в провинция Фарс. Това предполага, че протестите, или поне репресиите на режима срещу граждани, продължават в тази провинция, а там последно имаше достоверни данни за демонстрации на 10 януари. Броят на загиналите, посочен от Tasnim, вероятно не отразява пълния мащаб на смъртните случаи сред силите за сигурност, като се има предвид, че от ISW са регистрирали три смъртни случая в провинция Техеран, докато държавната агенция не е посочила никакви смъртни случаи там.

People attending the funeral of a protester killed by security forces were heard chanting “Khamenei will be toppled this year” on Monday at Tehran’s Behesht-e Zahra cemetery, according to a video obtained by @Vahid. pic.twitter.com/g3PhjAbG6t — Iran International English (@IranIntl_En) January 12, 2026

Бруталните репресии на режима намаляват протестната активност

Възможно е протестната активност в Иран да е намаляла поради бруталните репресии на режима, отчитат още анализаторите. На 11 януари правозащитната организация HRANA, базирана в Норвегия, съобщи, че от началото на протестите на 28 декември режимът е убил най-малко 544 души и е арестувал над 10 681 души. Някои оценки сочат, че броят на загиналите протестиращи е в хиляди: Първи данни за броя на загиналите при протестите в Иран, размириците продължават (ВИДЕО).

Данни на ISW сочат, че от 28 декември насам е имало 83 инцидента в 24 провинции, при които силите за сигурност са стреляли с бойни патрони по протестиращи. Болниците и медицинските центрове в Иран също съобщават, че са претоварени от броя на ранени протестиращи. Бруталността на режима може да разубеди някои хора да участват в протестите и по този начин да намали броя на демонстрациите, смятат от американския мозъчен тръст.

Иранската армия плаши гражданите с още сила

На 12 януари медии, свързани с Генералния щаб на иранските въоръжени сили, заплашиха да разположат повече подразделения на сухопътните сили на Иранската революционна гвардия, за да потушат протестите. Заплахата показва, че режимът на аятолах Али Хаменей продължава да възприема протестите като значителна заплаха за стабилността си. Това означава също, че протестите са по-мащабни, отколкото се смята на този етап.

This is what the IRGC and Basij crackdown looks like on the ground in Iran, chasing protesters through alleys, firing at them from behind. Footage reportedly from January 4 shows the brutality firsthand. Thousands are already reported killed, even more wounded, with the real toll… pic.twitter.com/Ufz6ff4TFP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 12, 2026

Сухопътните сили на Революционната гвардия вече са разположени на няколко места в западната част на Иран. Това предполага, че Командването за правоприлагане (LEC) и паравоенната организация "Басидж" може би имат трудности да овладеят протестите в тези провинции, защото именно тези структури отговарят за справяне с безредици. Използването на сухопътните сили на Революционната гвардия беше рядко срещан ход на режима: Протестите в Иран се разраснаха драстично, рядко използван ход на режима говори за паника (ВИДЕО).

Сухопътните сили на гвардията от оперативната база "Хамзе Сайед ол Шохада" и бригадата на специалните сили "Саберин" може да „се изправят срещу терористите във всяка ситуация“, написа една от свързаните с генщаба медии. Иранските власти и медии многократно са описвали протестиращите като „терористи“, за да оправдаят използването на сила срещу тях.

Оперативната база "Хамзе Сайед ол Шохада", която контролира сухопътните сили в провинциите Западен Азербайджан и Кюрдистан, се счита за най-важната охрана на Революционната гвардия срещу политическата опозиция в районите, населени с кюрди. Бригаден генерал Аманола Гощасби командва тази база от март 2025 г. насам. САЩ наложиха санкции на Гощасби за ролята му в потискането и убиването на граждани от Белуджистан по време на движението в подкрепа на Махса Амини през 2022-2023 г., докато е бил командир на сухопътните сили на Революционната гвардия „Корпус Салман“ в провинция Систан и Белуджистан.

Footage from Urmia, West Azerbaijan Province, shows clashes between protesters and Iranian suppression forces. While the exact timing is unclear, reports suggest it was filmed either last night or earlier this evening. pic.twitter.com/uocMJ3UJRf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 12, 2026

Бригадата за специални сили „Саберин“ пък е специализирана антитерористична бригада, която през 2015 г. се сражава в Сирия в защита на режима на Башар Асад и потушава протестите в Техеран и други големи градове по време на движението „Жена, живот, свобода" в памет на Махса Амини. Бригаден генерал Ахмад Али Фейзолахи командва бригадата за специални сили „Саберин“ от юни 2023 г. насам. Преди това Фейзолахи е командвал специалните сили „Ансар-е Расул“ на сухопътните сили на Революционната гвардия и има данни, че им е наредил да стрелят директно по протестиращите в Джаванруд, провинция Керманшах, през ноември 2022 г.

Режимът вади свои хора по улиците, за да запази легитимността си

На 12 януари се проведоха и демонстрации в подкрепа на режима на аятоласите - вероятно това е тактика на властта за противодействие на гражданското недоволство. Целта е да се покаже обществена подкрепа за режима, да се дискредитира протестното движение и вероятно дори властта да се изправи директно срещу протестиращите по улиците. На 12 януари режимът призова иранския народ да участва в тези демонстрации. Медии, свързани с Революционната гвардия, съобщиха, че протестиращи в подкрепа на властите са излезли в най-малко 13 града, включително Техеран. Иранският президент Масуд Пезешкиан присъства на един такъв митинг в столицата.

Призивът към поддръжниците на режима да излязат на улиците по своята същност създава риск протестиращите граждани срещу властта да се сблъскат с поддръжници на аятоласите, много от които вероятно са членове на иранските силови структури, например "Басидж". Режимът почти със сигурност е наясно с този риск и може да се опита да представи всякакви сблъсъци между про- и антиправителствените протестиращи като нападение на протестиращи срещу цивилни граждани и да продължи да разпространява нарратива, че тези хора са „терористи“ и „бунтовници“. Присъствието на допълнителни сили за сигурност в обществените зони също може да помогне на режима бързо да потуши протестите и да предотврати превръщането им в мащабни демонстрации. Накрая, властта вероятно ще се опита да използва своите митинги, за да запази легитимността си, прави заключение ISW.

