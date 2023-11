Израел прехвърля инкубатори от своя болница в Ивицата Газа (ВИДЕО)

Това е поредното доказателство, че Израел не посяга на цивилни, както твърдят екстремистите от „Хамас“, контролиращи Газа и държащи над 240 заложници там. Израелските сили пускат листовки на палестинските граждани с призиви за евакуация, а също им звънят и по телефона, както стана ясно от впечатляващ разказ на палестински зъболекар, проверен и разпространен от BBC: Палестински зъболекар: Израелското разузнаване ме предупреди за бомбардировките, така се спасиха всичките ми съседи

Още: От Хамас готови да освободят 70 жени и деца, какво е условието им

„Педиатричното отделение на болница „Ал Шифа“ в град Газа има нужда от помощ“, каза говорителят на Координатора на правителствените дейности в териториите (звено към Министерството на отбраната). „Израел е готов да помогне. Отправихме официално предложение към здравните власти в Газа да прехвърлим инкубатори в Ивицата Газа, за да помогнем на педиатричното отделение на болница „Ал Шифа““, която е най-голямата в Газа.

„В ход са още повече усилия, за да сме сигурни, че тези инкубатори ще достигнат до бебетата в Газа без забавяне. Войната ни е срещу „Хамас“, не срещу хората в Газа“, допълни Шани Сасон.

We are doing everything we can to minimize harm to civilians, assist in evacuation, and facilitate the transfer of medical supplies and food.



Our war is not with the people of Gaza. pic.twitter.com/YQZVcUmwx4