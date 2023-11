Двете най-големи болници в Газа вече не работят, Израел позволи евакуация

Още: Войната в Израел: Обещание за евакуация на бебета, Иран ескалира ситуацията (ВИДЕО)

Припомняме, че на 10 ноември израелската армия нанесе удар по "Ал Шифа", като контролираното от "Хамас" здравно министерство в анклава съобщи за най-малко 13 жертви. Израел твърди, че в лечебното заведение се намира команден пункт на екстремистите.

"Хамас" ползват лечебни заведения, детски градини и училища като "жив щит", складират там боеприпаси и изстрелват ракети от подобни сгради.

Нито една от болниците в северната част на Ивицата Газа не функционира, заяви управляваното от "Хамас" министерство на здравеопазването. Между израелските войски и бойците на "Хамас" се водят усилени военни действия там, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Юсеф Абу Риш, заместник-министър на здравеопазването в управляваната от екстремистите Ивица Газа, каза, че всички болници в северната част на анклава са "извън строя". Израел вече откъсна този район от южната част, но се съгласи да спира огъня по 4 часа на ден, за да позволява допълнителна евакуация на цивилни.

Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус предупреди за "тежката и опасна" ситуация в болниците в Газа, като заяви, че все повече пациенти, включително недоносени бебета, умират "трагично", предаде "Ал Джазира".

Ръководителят на СЗО заяви, че израелските военни са блокирали най-голямата болница в Ивицата Газа - "Ал Шифа", по време на сухопътна операция, пише "Ройтерс".

Представители на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) на свой ред казаха, че от източната страна изходът от лечебното заведение е свободен и военните са се свързали с ръководството на болницата, за да организират евакуацията на хората.

Много разселени палестинци, както и някои пациенти вече са напуснали най-голямата болница в Газа, твърдят представители на "Хамас" и ООН.

Около 650 пациенти, 500 здравни работници и около 2500 разселени лица остават в обширния болничен комплекс "Ал Шифа", казва Мохамед Закут, директор на болниците на "Хамас" в Газа. През уикенда здравните служители в Газа бяха заявили, че в "Ал Шифа" се намират около 1500 пациенти, 1500 медицински работници и 15 000 разселени хора, пише The Times of Israel.

