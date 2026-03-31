Израел връща смъртното наказание за терористи

31 март 2026, 7:17 часа 471 прочитания 0 коментара
Парламентът на Израел одобри противоречив законопроект за повторно въвеждане на смъртното наказание за терористи. Критиците определят този ход като дискриминационен, тъй като законодателството практически ще се прилага само за палестинци. Организации за защита на човешките права и няколко европейски държави призоваха инициативата да бъде спряна.

Съгласно законопроекта палестинци, осъдени за убийство като акт на тероризъм от военните съдилища в окупираните територии, ще получават смъртна присъда.

В гражданските съдилища в Израел пък лице, признато за виновно за убийство с терористична мотивация с цел унищожаване на държавата Израел, може да бъде осъдено или на смърт, или на доживотен затвор съгласно закона.

Законопроектът е внесен от партията „Оцма Йехудит“ (Еврейска сила) на крайнодесния министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир. Общо 62 от 120 депутати в Кнесета подкрепиха законопроекта, включително премиера Бенямин Нетаняху. Общо 48 депутати гласуваха против, а останалите се въздържаха или не присъстваха на гласуването.

Израелска неправителствена организация за защита на човешките права е подала жалба до Върховния съд на Израел с цел оспорване на закона, предвиждащ „смъртно наказание за терористи“, само няколко минути след приемането му от Кнесета. "Този закон е конституционно несъвместим, дискриминационен по своя характер и, що се отнася до палестинците в Западния бряг, приет без законова основа", посочва Асоциацията за граждански права в Израел (ACRI) в изявление, обясняващо мотивите за жалбата.

Виолета Иванова Отговорен редактор
