Израелските командоси откриха тяло на още един убит заложник (СНИМКИ)

Тялото на отвлечения Елад Кацир, който според разузнаването е бил убит в плен от терористите, бе локализирано чрез разузнавателна информация от военното разузнаване и израелската служба за сигурност Шин Бет, и транспортирано на израелска територия.

Неговата майка Хана също бе отвлечена, но бе освободена на 24 ноември като част от споразумение за връщане на заложниците. Бащата на Елад бе убит в кибуца по време на нападението.

По-рано екстремистите бяха разпространили няколко пропагандни видеа, в които се появяваше Елад.

