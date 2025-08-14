Ядрено оръжие или оцеляване на режима: Иранският аятолах казал тежката си дума

Иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей и неговите висши духовници са постигнали консенсус за възобновяване на ядрените преговори със западните сили, като ги считат за жизненоважни за оцеляването на Ислямската република. Това твърдят източници, запознати с въпроса, цитирани от Reuters. Техеран не е коментирал темата публично. Според агенцията нещата в Иран стоят по следния начин: отслабено от войната и дипломатическата безизходица, иранското духовенство се намира на кръстопът - да се противопостави на натиска да прекрати ядрената си дейност и да рискува по-нататъшни атаки от Израел и САЩ, или да отстъпи и да рискува разкол в ръководството.

Засега ислямската република се фокусира върху непосредственото оцеляване, а не върху дългосрочна политическа стратегия, смятат източниците.

Още: "Даже не ми благодари": Тръмп знаел къде се крие Али Хаменей, но го спасил от "позорна смърт"

Как войната промени всичко?

Крехко примирие сложи край на 12-дневната война през юни, която започна с израелски въздушни удари, последвани от американски бомбардировки на три подземни ирански ядрени обекта - във Фордо, Натанз и Исфахан. Целта на Израел беше да лиши Техеран от разработване на ядрено оръжие, като според оценките на Пентагона и на израелското разузнаване, направени след ударите, ядрената програма на Иран е върната с поне една до две години назад.

Още: Прехванат ирански разговор хвърли нови съмнения дали ядрената програма е унищожена

И Иран, и Израел обявиха победа, но войната разкри уязвимостите и накърни имиджа на възпираща сила, поддържан от Техеран.

Снимка: Getty Images

Трима ирански източници казват пред Reuters, че политическата класа сега разглежда преговорите със САЩ, насочени към разрешаване на десетилетен спор относно ядрените амбиции на страната, като единствения начин да се избегне по-нататъшна ескалация и екзистенциална опасност.

"Стратегически капан"

Ударите по ирански ядрени и военни цели, които включваха убийствата на висши командири от Революционната гвардия и ядрени учени, шокираха Техеран, като започнаха само ден преди планирания шести кръг преговори с Вашингтон по ядрената програма.

Още: Иран готви дело срещу Израел заради войната

Докато Техеран обвини Вашингтон в "предателство", някои твърдолинейни законодатели и военни командири в Иран обвиниха официалните лица, които подкрепяха дипломацията със САЩ. Според тях диалогът се е оказал "стратегическа капан", който е отклонил вниманието на въоръжените сили.

Въпреки това ръководството сега е склонно на преговори, тъй като "е видяло цената на военната конфронтация", казва един от източниците.

Президентът Пезешкиан е срещу Революционната гвардия

Президентът Масуд Пезешкиан заяви в неделя, че възобновяването на преговорите със Съединените щати "не означава, че имаме намерение да се предадем", обръщайки се към твърдолинейните политици, които се противопоставят на по-нататъшна ядрена дипломация след войната. Той добави: "Не искате да преговаряте? Какво искате да направите? (...) Искате ли да се върнете отново към войната?“.

Още: Европа готви нови ядрени преговори с Иран

Снимка: Getty Images

Неговите коментари бяха критикувани от т.нар. ирански хардлайнъри, включително командирът на Революционната гвардия Азиз Газанфари, който предупреди, че външната политика изисква дискретност и че небрежните изявления могат да имат сериозни последствия.

В крайна сметка последната дума има върховният лидер - аятолах Али Хаменей. Източници от вътрешните ирански кръгове казват, че той и духовната власт са постигнали консенсус за възобновяване на ядрените преговори.

Още: Тайна визита: Ирански учени посетили руски ядрени обекти преди войната с Израел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху предупредиха, че няма да се поколебаят да нанесат нов удар по Иран, ако той възобнови обогатяването на уран, което е възможен път към разработването на ядрени оръжия. Техеран отговори с обещание за силно отмъщение.

Все пак Иран се опасява, че бъдещи удари могат да парализират политическата и военната структура на властта, и затова е сформирал съвет за отбрана, за да гарантира непрекъснатост на командването, дори ако 87-годишният Хаменей трябва да се премести в отдалечено скривалище, за да избегне потенциален атентат, допълва Reuters.

Още: "След войната с Израел": Иран създава нов съвет за отбрана