Как се оцелява в робство в Мианмар: Разказ от жертва (СНИМКА)

Жертва разкрива как е оцеляла в робство в Мианмар. В социалната мрежа "X" беларуска гражданка, която беше хваната в капан в един от измамническите центрове на Мианмар, разказа пред държавните медии защо е почти невъзможно да се избяга оттам. Тя беше примамена в чужбина под претекст за работа като модел в Тайланд, където „агент“ ѝ обеща, че ще работи за инвеститори. В действителност тя беше отведена в измамнически комплекс, охраняван от въоръжени мъже.

Обесиха момичетата за ръцете, биеха ги, лишаваха ги

„Обесиха момчетата за ръцете, биеха ги, лишаваха ги от храна и вода. Ако някой се опита да избяга - беше убит или продаден за органи“, разказва тя.

Според нея дори тези, които успеят да избягат, не са в безопасност: Всичко е корумпирано и местните могат да ви предадат обратно на трафикантите. Жената в крайна сметка беше освободена с помощта на беларуски дипломати и се смята, че е тази, която беше репатрирана през март.

Съдбата на друга белоруска, Вера Кравцова, завърши трагично - тя беше убита и най-вероятно органите ѝ са били продадени. Официално властите в Мианмар отричат и твърдят, че Кравцова починала от инфаркт - това е становище, пратено на роднините ѝ.