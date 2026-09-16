Китай разполага стратегически ядрени бомбардировачи H-6N с балистични ракети в Тихия океан

Кадри показват китайски стратегически бомбардировач със среден обсег H-6N, който лети с балистична ракета JL-1 по време на съвместно противокорабно учение. Самолетът се очертава като все по-важна част от ядрените способности на Китай след публичното потвърждение, че може да носи ядрената ракета JL-1, пише Military Watch Magazine. Комбинацията между бомбардировача и ракетата предоставя на Китай трети начин за доставка на ядрени оръжия на междуконтинентални разстояния и по този начин допълва ядрената триада на страната.

Какво отличава H-6N?

H-6N се различава от по-ранните версии на китайския бомбардировач. Фюзелажът му е модифициран, така че самолетът да може да носи големи оръжия външно. Той разполага и с възможност за дозареждане във въздуха. Това значително увеличава оперативния му радиус и позволява на бомбардировача да действа на по-голямо разстояние от китайските военновъздушни бази.

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Защо комбинацията H-6N и JL-1 е важна?

Възможността ядрено оръжие да бъде носено от бомбардировач има значение и за оцеляването на ядрените сили при евентуален конфликт, посочва изданието. Балистичните ракети, разположени във фиксирани наземни бази, могат да бъдат уязвими при мащабен първи удар, ако противникът предварително установи местоположението на съоръженията за изстрелването им.

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Подводниците с балистични ракети предлагат по-голяма възможност за прикриване, но са значително по-скъпи и технологично по-сложни. Бомбардировачите дават различна възможност. Те могат да бъдат разпръснати на различни места, да бъдат поставени в повишена бойна готовност и при предупреждение за приближаваща атака да излетят.

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По този начин се намалява рискът въздушният компонент на ядрените сили да бъде унищожен още на земята. Именно способността на H-6N да носи JL-1 превръща самолета във важна част от развиващите се ядрени възможности на Китай, отбелязва Military Watch Magazine.