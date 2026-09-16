Хутите се хвалят с два нови удара по Саудитска Арабия, щели да пощадят САЩ и Израел (ВИДЕО)

Подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен поеха отговорност за два нови удара по Саудитска Арабия в рамките на военната си кампания срещу кралството. Обекти на държавната енергийна компания Saudi Aramco в Янбу - на източното крайбрежие на Червено море и на западното крайбрежие на Саудитска Арабия - са били ударени с „десетки балистични ракети и дронове“, което е причинило „големи пожари и мащабни разрушения“, твърдят хутите. И още - според тях военновъздушната база в Хамис Мушаит е била ударена с балистични ракети.

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Бунтовниците твърдят, че това е отмъщение за над 450 саудитски въздушни удара през тази седмица.

Твърдението за Янбу е особено важно. Причината е, че тръбопроводът, захранващ това пристанище, вече не функционира след атака на 10 септември, а Saudi Aramco отменя доставките за Европа, така че щетите по самите съоръжения биха утежнили прекъсването на доставките, отбелязва турската платформа Clash Report, която следи изкъсо регионалния сблъсък, станал по-широка част от войната на САЩ и Израел срещу Иран.

NEW: Yemen's Houthis claim two new strikes on Saudi Arabia:



Aramco facilities in Yanbu hit with "dozens of ballistic missiles and drones" causing "large fires and widespread destruction," and Khamis Mushait air base hit with ballistic missiles.



They say it was retaliation for… pic.twitter.com/3kiVG5SaAa — Clash Report (@clashreport) September 16, 2026

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Няма обаче независимо потвърждение за нанесените щети.

Хутите са обещали да спрат да атакуват САЩ и Израел, както и търговски кораби

Хутите са обещали също така да продължат ударите дълбоко в саудитска територия, ръководени от доктрината „блокада за блокада, ескалация за ескалация“. Те са заявили пред американски представители на среща в Оман, че няма да атакуват американски, израелски или търговски кораби - само саудитски, предава Reuters.

Това е забележителна промяна, защото след примирието от май 2025 г. хутите изрично изключваха Израел и продължаваха да атакуват кораби, свързани с държавата.

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На срещата в Оман са присъствали санкционираните представители на хутите Мохамед Абдулсалам и Абделмалик ал-Аджри. Американски официални лица са се срещнали с тях през уикенда, след като групата превзе стратегически участък от йеменското крайбрежие на Червено море. Хутите се сражават срещу правителствените сили в Йемен, подкрепяни от Саудитска Арабия, и вече де факто са установили контрол над протока Баб ел-Мандеб - другия важен пролив за световните доставки в региона освен Ормуз.

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