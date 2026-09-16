На война със затъпяването: Най-умната държава плаща на населението си да чете

Една от държавите-лидери по най-много точки в изследването за функционална грамотност PISA плаща на гражданите си, за да четат поне 15 минути на ден, в опит да се бори с мозъчного гниене (Brainrot) и безцелното скролиране в интернет платформи и социални мрежи, което се отразява пагубно на интелекта.

Сингапур стартира програма, която има за цел да подобри концентрацията, критичното мислене и въображението на хората, живеещи там.

Съгласно схемата, читателите натрупват точки, които могат да бъдат осребрявани. Хората ще трябва да регистрират 50 дневни сесии за четене на правителствен уебсайт, за да спечелят 1 сингапурски долар (80 цента). Сесия от 15 минути или повече се възнаграждава с 20 виртуални монети, като за плащане в долар са необходими 1000 монети. Разрешена е една сесия за четене дневно.

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Най-умната държава иска да остане умна

Шефът на националния библиотечен съвет Мелиса Там, заяви, че устойчивите навици за четене се изграждат чрез малки и постижими стъпки.

„Живеем в свят на изключително изобилие на съдържание, информация и стимулация. Във всеки един момент можем да превъртим през стотици заглавия, да гледаме видеоклипове или да получим резюме на почти всичко“, каза тя пред Straits Times.

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„Знаем, че навиците се изграждат чрез малки, последователни действия. Затова започваме с една проста цел: просто четете по 15 минути на ден. В автобуса, преди лягане или по време на обяд“, призова тя.

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Правителството обмисля начини да направи социалните медии по-малко вредни за младите сингапурци, включително дневно ограничение във времето. Безцелното скролиране и пристрастяването са причинили най-много вреди на младите хора, установи скорошно проучване в страната.

Не е необичайно правителството на Сингапур да използва финансови стимули, за да се опита да повлияе на поведението на своите граждани. Предишни инициативи, насочени към здравето, включваха ваучери за супермаркети за ходене пеша и награди за постигане на дневните цели за крачки.

Въпреки опасенията на правителството относно четенето, 15-годишните ученици от Сингапур наскоро оглавиха световната класация за четене в Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) за 2025 г., изпреварвайки Китай и Тайван.