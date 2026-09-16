Северна Корея обвини САЩ за струпване на ядрени оръжия

Северна Корея обвини САЩ в застрашаване на глобалната ядрена сигурност, за петата годишнина от сключването на отбранителния пакт AUKUS с Австралия и Великобритания, съобщава "Ройтерс". Вашингтон засилва действията си, водещи до разпространение на ядрени оръжия, заяви държавната информационна агенция KCNA, цитирайки анализатора по международни въпроси Чое Джу-хьон. Той обвини високопоставен представител на американските военноморски сили, че насърчава Япония и Южна Корея да се сдобият с подводници с ядрено задвижване. Още: Ким Чен Ун похвали войниците, участващи във войната в Украйна

Северна Корея отвръща на удара

В коментара се посочва, че пактът AUKUS - по силата на който САЩ и Великобритания помагат на Австралия да придобие подводници с ядрено задвижване - се е превърнал в модел, който Вашингтон се стреми да разпростре и върху други съюзници, включително Южна Корея и Япония. Отбелязвайки стремежа на Сеул към такива подводници и водените в Токио дискусии по темата, авторът заявява, че тези събития оправдават продължаващото изграждане на собствен ядрен възпиращ потенциал от страна на Северна Корея.

Северна Корея също така активно работи по създаването на собствена подводница с ядрено задвижване и ядрено въоръжение.

През декември държавните медии публикуваха снимки на почти завършен корпус на подводница, докато Ким посещаваше корабостроителница, за да я инспектира. Събитието бе определено като ключова стъпка в модернизацията и ядреното въоръжаване на военноморските сили.

Отделно от това, KCNA съобщи, че делегация на Министерството на националната отбрана на Северна Корея, водена от заместник-министъра Ким Канг-ил, е отпътувала от Пхенян във вторник, за да участва в регионална конференция по сигурността в Китай.

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