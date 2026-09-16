Бъдещето е тук: Заработи първият в света завод, в който роботи сглобяват роботи

Китайската компания UBTECH Robotics откри първият завод, в който роботи произвеждат роботи. Автоматизираната линия на компанията ще произвежда по един готов хуманоид на всеки 10 минути или с други думи до 10 000 робота годишно.

Заводът е на площ от 14 000 кв. метра и в него ще се сглобяват основно промишлените хуманоидни роботи от сериите Walker S и Cruzr.

Самите роботи пък ще работят на поточната линия — те ще разопаковат, сортират, подреждат компонентите и ще ги транспортират до сглобяващите станции.

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Заводът е разработен съвместно със Siemens. Всичко се управлява от "умния мозък" — системата Yanshee MOM, която следи компонентите по уникален сериен номер.

Готовите роботи ще преминават през над 4 часа тестове и 360-градусов визуален инспекционен преглед преди да бъдат изпратени в автоматизиран склад.

UBTECH has officially commissioned its 10,000-unit-scale Super Smart Factory in Liuzhou, Guangxi.



Engineered for a 10-minute takt time, the 14,000 m² facility features a flexible, non-conveyor assembly line where mobile manipulators and AGVs handle kitting and logistics to build… pic.twitter.com/uuVguRfMps — Humanoids daily (@humanoidsdaily) September 13, 2026