Спорт:

Бъдещето е тук: Заработи първият в света завод, в който роботи сглобяват роботи

16 септември 2026, 18:50 часа 763 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
Бъдещето е тук: Заработи първият в света завод, в който роботи сглобяват роботи

Китайската компания UBTECH Robotics откри първият завод, в който роботи произвеждат роботи. Автоматизираната линия на компанията ще произвежда по един готов хуманоид на всеки 10 минути или с други думи до 10 000 робота годишно.

Заводът е на площ от 14 000 кв. метра и в него ще се сглобяват основно промишлените хуманоидни роботи от сериите Walker S и Cruzr.

Самите роботи пък ще работят на поточната линия — те ще разопаковат, сортират, подреждат компонентите и ще ги транспортират до сглобяващите станции.

Още: По-бърз от Юсейн Болт: Китайски робот счупи рекорда на най-бързия човек на планетата (ВИДЕО)

Заводът е разработен съвместно със Siemens. Всичко се управлява от "умния мозък" — системата Yanshee MOM, която следи компонентите по уникален сериен номер.

Готовите роботи ще преминават през над 4 часа тестове и 360-градусов визуален инспекционен преглед преди да бъдат изпратени в автоматизиран склад.

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Завод Робот Китай роботи хуманоиден робот хуманоидни роботи
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес