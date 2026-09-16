Кабинетът "Радев":

"Това не е примирие": Британският външен министър с остро изявление за ситуацията в Газа (ВИДЕО)

16 септември 2026, 9:55 часа 605 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Това не е примирие": Британският външен министър с остро изявление за ситуацията в Газа (ВИДЕО)

Осъждаме категорично убийствата, извършени от "Хамас" на 7 октомври, но нищо не може да оправдае случващото се в Газа след това. Това заяви в интервю британският външен министър Ед Милибанд. Той отбелязва, че "така нареченото примирие са загинали 1200 палестинци". "Знаете ли, това едва ли може да се нарече примирие", добави дипломатът.

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Британският външен министър разкри, че се е срещнал с група хуманитарни работници и лекар, които са работили в Газа. "Разказаното от тях е просто неописуемо", добави той.

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Според него забавянето или отказът на лекарства, умиращите деца, невъзможността за напускане на района, чакането за сравнително елементарно медицинско лечение – целият този списък от проблеми. "Това е неописуемо и ужасяващо", каза Милибанд.

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Ивицата Газа Хамас Ед Милибанд
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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