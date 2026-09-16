"Това не е примирие": Британският външен министър с остро изявление за ситуацията в Газа (ВИДЕО)

Осъждаме категорично убийствата, извършени от "Хамас" на 7 октомври, но нищо не може да оправдае случващото се в Газа след това. Това заяви в интервю британският външен министър Ед Милибанд. Той отбелязва, че "така нареченото примирие са загинали 1200 палестинци". "Знаете ли, това едва ли може да се нарече примирие", добави дипломатът.
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UK Foreign Secretary Ed Miliband on Gaza:— Clash Report (@clashreport) September 16, 2026
All of us condemn in the strongest terms the murder that Hamas did on October the 7th, but nothing can justify what has unfolded in Gaza since then.
And actually, you know, it’s worth saying since the ceasefire, the so-called… pic.twitter.com/xoRNjhGXvY
Британският външен министър разкри, че се е срещнал с група хуманитарни работници и лекар, които са работили в Газа. "Разказаното от тях е просто неописуемо", добави той.
UK Foreign Secretary Ed Miliband on Gaza:— Clash Report (@clashreport) September 16, 2026
I met a group of aid workers and a doctor who’d worked in Gaza, and it’s absolutely unspeakable what they were saying.
The delay or denial of medicines, children dying, not being able to get out, waiting for relatively basic medical… pic.twitter.com/tntopAh656
Според него забавянето или отказът на лекарства, умиращите деца, невъзможността за напускане на района, чакането за сравнително елементарно медицинско лечение – целият този списък от проблеми. "Това е неописуемо и ужасяващо", каза Милибанд.