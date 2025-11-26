Минути преди да я кремират: Жена оживя в ковчега си (ВИДЕО)

Жена в Тайланд шокира служителите на будистки храм, когато започна да се движи в ковчега си, след като беше донесена за кремация предава CNN. “Уат Рат Пракхонг Там“ (“Wat Rat Prakhong Tham“), будистки храм в провинция Нонтабури в покрайнините на Банкок, публикува видео на страницата си във Фейсбук, показващо жена, лежаща в бял ковчег в задната част на пикап, която леко движи ръцете и главата си. Служителите в храма били объркани. Пайрат Судтхуп, мениджърът по общите и финансови въпроси на храма, каза пред Асошиейтед прес в понеделник, че братът на 65-годишната жена я е закарал от провинция Фитсанулок, за да бъде кремирана.

Пайрат разказа, че са чули слабо почукване, идващо от ковчега.

Мислел, че е спряла да диша

„Бях малко изненадан, затова ги помолих да отворят ковчега и всички се стреснаха“, каза той. „Видях я да отваря леко очи и да чука по стената на ковчега. Сигурно е чукала от доста време.“

Според Пайрат, братът казал, че сестра му е била прикована на легло около две години, когато здравето ѝ се е влошило и тя е станала нечувствителна, сякаш е спряла да диша преди два дни.

След това братът я поставил в ковчег и предприел 500-километровото пътуване до болница в Банкок, на която жената предварително е изразила желание да дари органите си.

Болницата отказала да приеме предложението на брата, тъй като той нямал официален смъртен акт, каза Пайрат. Неговият храм предлага безплатна услуга за кремация, поради което братът се обърнал към тях в неделя, но също му било отказано заради липсващия документ.

Управителят на храма е обяснявал как да се получи смъртен акт, когато чули чукането. След това я прегледали и я изпратили в близка болница.

Според Пайрат храмът ще покрие медицинските ѝ разходи.

