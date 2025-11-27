Искан от Левски и ЦСКА е пред завръщане в Белгия

Дефанзивният халф Малик Фол от Добруджа може да се завърне в белгийския футбол още през зимата. Сенегалецът, който е бивш играч на Беверен, е следен от отбори от страната, съобщават местни източници.

Малик Фол се представя отлично в Добруджа

23-годишният Фол има 14 мача от началото на сезона за новака в българския елит от Добрич. Той е наблюдаван по-специално от скаут, работещ за белгийски клубове, в четири-пет мача на Добруджа през октомври и ноември и е оставил добри впечатления.

196-сантиметровият полузащитник е гледан няколко пъти тази есен и от емисари на турски тимове, а преди време се съобщаваше за интерес към него и от страна на Левски и на ЦСКА, както и от отбори от Унгария и Полша.

Фол има договор с Добруджа до лятото на 2026 година.

