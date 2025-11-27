Терзиев: Решаваме дали зоната до "Ал. Невски" остава за коли или става пешеходна

Паркингът до катедралата "Св. Александър Невски", който досега попадаше в зона за сигурност и се използваше за безплатно паркиране, ще бъде освободен. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев. По думите му предстои да се реши дали пространството ще бъде изцяло пешеходно или частично ще се обособи като синя зона. "Преди решението на парламента и МВР СО не е имала възможност да прави промени, тъй като територията е била част от зоните за сигурност в столицата. Сега ще се вслушам в мненията на различните групи и ще видим най-подходящото решение, добави кметът.

ОЩЕ: "Мило е": Кметът на София отговори на Пеевски за паркирането

Платено паркиране

Терзиев коментира и промените в зоните за платено паркиране. Той заяви, че разширяването им не е насочено към "наказване на гражданите", а е част от по-голям план за въвеждане на ред, подобряване на инфраструктурата и връщане на средства в районите, в които се събират. "Цените, които сега се приемат, са обсъждани преди близо десет години", посочи той.

Кметът съобщи, че в момента се извършва преглед на всички договори между Столичната община и различни институции с цел намаляване на броя на служебните абонаменти и освобождаване на повече места за гражданите. Според него зоните за сигурност не трябва да се използват за безплатно паркиране.

Терзиев заяви, че подкрепя въвеждането на механизъм приходите от платеното паркиране да постъпват в Центъра за градска мобилност и впоследствие да се връщат към общината и районите по списък, одобрен от Общинския съвет. Той увери, че ще даде личен пример в подкрепа на реформата, след като беше предизвикан от общински съветник да освободи мястото пред общината, на което паркира.

ОЩЕ: Борис Бонев: Бюджетът за транспорта в София е с дупка от 100 милиона лева

Кой ще чисти снега?

По отношение на организацията по снегопочистването Терзиев заяви, че в следващите седмици ще се види "кой има план и кой няма". Той обвини кмета на район "Люлин" Георги Тодоров, че "от ден първи чертае апокалиптични сценарии", но не работи конструктивно, за разлика от районите "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев", където договорите изтичат на 1 декември.

Терзиев благодари на районните администрации, които работят съвместно със Столичната община за осигуряване на необходимите ресурси до сключване на нови договори. Той уточни, че в част от районите снегопочистването временно ще се поеме със собствени ресурси и с участието на общинското предприятие Столично предприятие за третиране на отпадъци.

По думите на Терзиев дружеството "Софекострой" ще поеме изцяло обслужването на район "Люлин", след като осигури необходимата техника и персонал. "Това се случва всеки ден, капацитет не се изгражда от днес за утре", каза кметът.